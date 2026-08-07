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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Prahou projde duhový průvod, účastníci se začali scházet na Václavském náměstí
Duhovým průvodem v sobotu vyvrcholí festival Prague Pride na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). První stovky účastníků se už dopoledne začali scházet v dolní části Václavského...
Léto plní pražské hotely. Turisté si s rezervací dávají načas
Týdenní dovolená? Raději prodloužený víkend, ale pořádně prožitý. Klienti hotelů jsou výrazně pružnější a počet turistů dosáhne zřejmě vyšších hodnot než loni. I tak to podle aktuálních dat odborníků...
Ukrajinci udeřili na rafinerie, Rusové v Kyjevě zabili čtyři lidi včetně dítěte
Ukrajinské drony v noci opět udeřily v hloubi ruského území a zapálily rafinerii v Ilském či petrochemický závod v Syzrani, přičemž ruská protivzdušná obrana tvrdí, že zneškodnila téměř 400 dronů. Ve...
Návrat po čtyřech desetiletích. Vzácné barokní sochy míří z Vraclavi zpět na Králicko
Po čtyřiceti letech opouštějí kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi unikátní polychromované sochy. Příští týden se poslední z nich vydají kamionem zpět na Králicko, kde na počátku 18. století vznikly pro...
V Bavorsku se srazila dvě auta řízená Čechy, pět lidí je těžce zraněných
Pět vážně zraněných si vyžádala čelní srážka dvou vozidel s českými řidiči na spolkové silnici B20 u východobavorského Straubingu. Účastníkem nehody, která se stala v pátek odpoledne, byl i třetí...
Nákupy i zásilky na jednom místě. Výdejní boxy u supermarketů bodují
Výdejní boxy u prodejen potravin patří podle jejich provozovatelů k nejvytíženějším. Lidé je totiž mohou využít při pravidelném nákupu. Opačně fungují boxy u hobby marketů, kam zákazníci míří méně...
Žena vyrazila na koupaliště s hady na krku, zasahovala policie
Polská policie musela zasahovat na koupališti ve městě Piotrków Trybunalski v centrální části země poté, co se do vody vydala žena se dvěma krajtami královskými ovinutými okolo šíje. Zásah policejní...
RECENZE: Z atmosféry mrazilo. Ztracený psal na Letné historii českého popu
Pohled z tribun Letenské pláně na rozlehlé pódium Marka Ztraceného obklopené široko daleko davy lidí působil až impozantně. Vedle silného vizuálního dojmu těžil zpěvák také z bohatého zásobníku hitů,...
Terapie může i přitížit. Znamená to, že se něco bolavého léčí, říká psycholožka
V Teplicích vznikla nová psychologická poradna pro děti i dospělé. Zájemci o její služby nepotřebují žádné doporučení, stačí vyplnit online formulář a domluvit konzultaci. První tři sezení jsou...
„Bude to pecka!“ Nové Město otevře koupaliště i stylové bistro, trávu doplní
Zgruntu přebudované koupaliště v Novém Městě nad Metují na Náchodsku okusí návštěvníci poprvé v neděli 9. srpna od 12:00. Slavnostní otevření Letního areálu Metuje za 125 milionů korun bude...
Obdivovatel Trumpa přebírá Kolumbii. USA mu už slíbily miliardu na boj s kartely
Spojené státy chtějí vládě nového kolumbijského pravicového prezidenta Abelarda de la Esprielly poskytnout finanční pomoc ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun) na zlepšení...
Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl
„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální...