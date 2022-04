Je mi ctí nazývat tě přítelem, píše Zeman Orbánovi. Bojujete i za Západ, míní Klaus

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pondělí dne 4. dubna 2022 gratulační telegram Viktoru Orbánovi, premiérovi Maďarska. V jeho úvodu

mu pogratuloval k přesvědčivému vítězství v maďarských parlamentních volbách. „Jednoznačné vítězství, kterého se Ti ve volbách již popáté dostalo, je pro mě důkazem dlouhodobé důvěry, jíž se těšíš ze strany svého národa,“ píše Zeman.

Prezident dodává, že jsou to právě voliči, a nikoliv média či nadnárodní instituce, kdo je hlavním arbitrem naší každodenní práce a jsou to právě jen a jen oni, kteří nám vystavují účet za tuto naši práci.

„Maďarský lid Tě podporuje, protože si je vědom toho, že vždy kladeš maďarské zájmy na první místo a služba vlasti Ti je posláním. Tak dlouhé období v čele země je v nynějších časech neustálých změn evropským unikátem a mně je tudíž ctí, že Tě mohu nazývat svým přítelem,“ pokračuje prezident ve svém blahopřejném dopisu.



Prezident Zeman nakonec dodává, že vztahy obou zemí se těší výborné úrovni a úspěšně se rozvíjí i vzájemná spolupráce v EU a NATO, přičemž prioritou musí zůstat spolupráce v rámci V4. Je dále přesvědčen, že střední Evropa disponuje velkým potenciálem k prohloubení vzájemné kooperace bilaterálně i na mezinárodních fórech. „Doufám, že budeme mít ještě do konce mého mandátu příležitost se sejít, abych Ti mohl pogratulovat k Tvému úspěchu osobně,“ uzavírá Miloš Zeman.

Je to vítězství nás všech

Blahopřejný dopis vítězi tamějších voleb zveřejnil také někdejší prezident Václav Klaus.

„Dovolte mi vyjádřit blahopřání k vašemu přesvědčivému vítězství ve včerejších volbách. Ne jen blahopřání, ale i výraz mé neskonalé radosti,“ uvedl v dopise Klaus.

„Není to jen volební vítězství, je to vítězství – bohužel ne konečné – v současném boji o budoucnost západního světa. Je to vítězství vaše, vítězství vašeho národa a země, vítězství nás všech.“

„Jsem přesvědčen o tom, že právě toto vítězství vám umožní mluvit v Evropě hlasitěji, což je v současnosti něco, co Evropa (myšleno Evropská unie) potřebuje více než kdy jindy. Vaše vítězství je také velice důležité pro střední a východní Evropu, kde současné progresivistické hlasy podkopávají tolik potřebnou kooperaci v rámci Visegrádské čtyřky,“ dodává Klaus.

Klaus také vyzdvihl Orbánův přístup k válce na Ukrajině. „Co se týče ukrajinské války váš hlas rozumu také odráží velkou důležitost v současné evropské debatě,“ vzkázal exprezident. Maďarský premiér je za svůj postoj k ruské agresi na Ukrajině kritizován mnohými členskými zeměmi Evropské unie kritizován, neboť nepovolilo dodávky zbraní Ukrajině přes své území. Podle Orbána by to pouze přispělo k rozšíření konfliktu i na tu část Ukrajiny, která ještě nebyla zasažena válkou.

Bývalý český prezident také uvedl, že doufá, že se co nejdříve společně setkají v Budapešti.