Táhněme všichni za jeden provaz a volme SPD, reagoval Okamura na Klause

Tomio Okamura z hnutí SPD na dotaz redakce iDNES.cz, zda by si dokázal představit pro letošní volby spojení sil SPD a Trikolóry, odpověděl, že by menší vlastenecké či euroskeptické strany neměly tříštit síly.



„Vyzývám je, aby podpořili největší vlasteneckou stranu, kterou je SPD a táhli za jeden provaz. Tak máme ještě větší šanci uspět nad probruselskými stranami. Je potřeba zahodit osobní ambice a politikaření. V letošních volbách do Sněmovny v říjnu půjde totiž doslova o zachování svobody a existence naší republiky. Jakýkoli propadlý hlas pro strany, které nemají jasnou šanci překročit pětiprocentní hranici volitelnosti, znamená v důsledku posílení hlasů pro koalice Pirátů a ODS,“ napsal.

Podle Tomia Okamury je hnutí SPD také jedinou vlasteneckou stranou v Česku, která prosazuje politický program také na evropské úrovni spolu s nejsilnějšími evropskými vlasteneckými stranami a tvoříme s nimi i společnou frakci v Evropském parlamentu.



„Spolu s francouzským Národním shromážděním Marine Le Penové a SPD jsou členy naší vlastenecké frakce Identita a demokracie například italská Lega Mattea Salviniho nebo holandská Strana pro svobodu Geerta Wilderse. Česká republika je prvním místě,“ dodal.



Šéf Trikolóry Václav Klaus mladší se chce k prohlášení exprezidenta vyjádřit až v pondělí.



Podle posledního volebního průzkumu, který pro Českou televizi vypracovala společnost Kantar CZ, by volby vyhrála koalice Pirátů a STAN se 34 procenty hlasů. Za nimi by na druhém místě skončilo hnutí ANO s 22 procenty. Koalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by podle volebního modelu obsadila třetí místo a získala 17,5 procenta.

Hnutí SPD by získalo 11 procent hlasů. Trikolóra, kterou vede Václav Klaus mladší, by se do Sněmovny nedostala. Trikolóra, Strana soukromníků ČR a Strana svobodných občanů ale chtějí kandidovat v podzimních sněmovních volbách společně. Na začátku března podepsaly dohodu o dlouhodobé spolupráci. Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší uvedl, že teprve podle podoby nového volebního zákona se rozhodnou, zda vytvoří volební koalici či zda bude kandidovat jedna ze stran a ostatní ji podpoří.



4. března 2021

Exprezident označil Piráty za radikální levici

Bývalý prezident Václav Klaus sepsal prohlášení, ve kterém vyzval, aby se pro letošní sněmovních volby spojily strany, kterým záleží na občanských svobodách. Zmínil v této souvislosti právě SPD a Trikolóru, kterou vede jeho syn. Varuje také před takzvanou radikální levicí, za kterou má Piráty.



Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš do vydání článku na dotazy redakce k vyjádření bývalého prezidenta nereagoval.



„Odmítáme pokračování dosavadní ničivé vládní politiky a požadujeme návrat k občanské a ekonomické svobodě, která je předpokladem normálního života v zemi a jedinou zárukou její prosperity,“ píše se v prohlášení.