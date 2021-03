Za znásilnění má černoch 4 roky, za názor běloch šest, přemítá Klaus mladší

„Kdyby pán vlevo dívence vůbec neublížil, ale napsal na FB komentář k oběti znásilnění (třeba “ženský si za to můžou samy” nebo podobnou nechutnost) - dostal by o dva roky víc?“ napsal Klaus ve svém příspěvku.



Poukázal na případ z Ústeckého kraje, kde soud loni uložil trest Abdallahu Ibrahimu Diallovi. Ten podle obžaloby loni na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku. Původně byl odsouzen na dva roky, pak byl jeho trest zpřísněn na dvojnásobek. Senát mu zároveň potvrdil ústavní léčení.

Do protikladu s tím dal Klaus kauzu muže, který v internetové diskusi schvaloval masakr muslimů z roku 2019 na Novém Zélandu. Krajský soud v Brně ho odsoudil k šesti letům vězení za propagaci terorismu. Rozsudek není pravomocný. V souvislosti se schvalováním útoku na dvě mešity v novozélandském Christchurchi řešily české soudy víc podobných případů, obžalovaní ale dosud dostávali podmínky.

Podle politologa Jana Kubáčka tím chtěl Klaus hlavně upoutat pozornost. „Chce být kontroverzní. Dobře ví, že se o tom budou lidé dohadovat. Má to však i racionální podtext, a tím jsou rozdílné verdikty soudů. Co lokalita, to jiný výrok. Vzbuzuje to tedy i otázku, jak by k případu postupoval soud jinde. I zahraniční instituce upozorňují, že máme soudnictví velké jako Spojené státy a Brazílie dohromady,“ řekl Kubáček.

Pražský vrchní soud loni v srpnu potvrdil padesátiletému Václavu Klestilovi tříletý podmíněný trest. Pražský městský soud loni v červnu uložil Renátě Pelikánové, která střelce označila za frajera, dvouletý podmíněný trest.



Kontrast bělocha s černochem vyvolal na twitterovém vláknu spíše kritické komentáře. A připomněl určitou kontroverzi vyvolanou komentářem šéfa poslaneckého klubu SPD Radima Fialy. Ten sdílel na své facebookové stránce fotografii, která podle něj říká více, než spousta slov. Brněnský komunální politik Svatopluk Bartík jeho příspěvek na sociální síti nahlásil kvůli sdílení nenávistného obsahu. „V čem vidíte rasismus?“ odvětil Fiala, zda na fotografii a komentáři k ní nevidí nic rasistického.

Naprostou shodou okolností, ne v souvislosti s tweetem, označil v týž den bývalý Klausův spolustraník z ODS Pavel Novotný šéfa Trikolóry za nacistu.



„S nacisty nekamarádím“

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, který po rozporech v ODS míní tuto stranu opustit, podobně jako to již Klaus učinil před časem, ve čtvrtek odmítl možnost vzájemné spolupráce.

„S nacisty se nekamarádím, minimálně politicky. Nemám rád nahnědlé lidi, minimálně rétoriku jejich strany považuji za nahnědlou,“ řekl v televizi CNN Prima News Novotný. Dodal, že nicméně mají tři společné záliby: ženy, šachy a školství. „Vašek je nesmírně inteligentní, hluboce si ho vážím, do školy bych ho chtěl hned,“ dodal.



Klaus na Novotného názor reagoval. „Nemá smysl takové lidi komentovat. Je to smutné. Ať si každý říká, co chce, já jsem liberál. Nemyslím si, že mají být verbální názory trestné,“ řekl.