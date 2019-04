Sesadit Klause mladšího z čela školského výboru zkouší nyní ČSSD

„S ODS jsme to nekonzultovali,“ řekl Chvojka. „Navrhneme to a bude se hlasovat veřejně,“ uvedl šéf poslanců sociální demokracie.



ODS neuspěla ve snaze sesadit z čela školského výboru Klause mladšího na začátku dubna. Kandidát ODS na nového předsedu výboru, plzeňský primátor Martin Baxa, dostal jen 6 z 21 hlasů. Před tím čelil kritice poslanců ANO, SPD i Pirátů. „Je to hromadění funkcí a to je problém,“ řekl o Baxovi poslanec Karel Rais z ANO.

„Chápu, že pan Baxa ke svým asi dvaceti placeným veřejným funkcím primátora Plzně, krajského zastupitele, předsedy podvýboru, dvaceti komisí hlasuje sám pro sebe, ale těch dalších pět hlasů napříč politickým spektrem mě mrzí,“ vysmíval se pak nezdaru ODS Klaus mladší. „Tajnou volbu mám rád, protože lidi volí podle svého svého,“ dodal Klaus.

Díky veřejnému hlasování teď bude podle sociálních demokratů jasně vidět, které politické síly Klause mladšího podporují.

ODS vyloučila Klause mladšího po ostudě ve Sněmovně

ODS vyloučila Klause ze strany v polovině března. „Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, poté co dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ řekl po jednání výkonné rady šéf strany Petr Fiala.

KIaus mladší totiž při projednávání zákona o zpracování osobních údajů přirovnal počínání poslanců k jednání Židů o tom, kdo půjde do transportu do nacistického koncentračního tábora dřív a kdo až později. Pobouřil tímto svým příměrem některé poslance. A Fiala se za Klause mladšího omlouval.

„Zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale hledáme, jak to trošilinku zmírnit a trošku se o to hádáme,“ začal své vystoupení Klaus. „Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ prohlásil Klaus.