Musíme se utkat čelem s neomarxistickými protivníky, prohlásil Klaus

„Děkuji vám, že bráníte normální svět,“ pozdravil ustavující sněm Trikolóry poslanec německé AfD českého původu Petr Bystroň.

Na adresu bývalého prezidenta Václava Klause, který je také mezi hosty sněmu, prohlásil, že je v Německu tak oblíbený, že kdyby měl německé občanství, byl by navržen na německého prezidenta.



„Nesmíme jen stínovat nějaká menší zla nebo jim dokonce pomáhat. Musíme se s našimi neomarxistickými a maoistickými protivníky utkat čelem a všem lidem v republice říci, tady stojíme, toto jsou naše názory, ve kterých vytrváme,“ řekl poté Klaus mladší v kandidátském projevu na předsedu.

Trikolóra podle něj roste tak, že za rok by podle něj mohla být uskupením s největším počtem členů.

Díváme se na svět českýma očima

„Díváme se na svět českýma očima. O naší zemi si musíme rozhodovat sami, protože nikdo jiný to lépe neudělá,“ prohlásil Klaus.

„Tato země zbohatla na základě spontánních aktivit svobodných lidí a firem, na jejich práci. Žádná země ještě nikdy nezbohatla na aktivitách vlády. Budeme pracovité a činorodé lidi hájit naprosto principiálně. Normální je pracovat, ne čerpat,“ zdůraznil Klaus.

„Braňme naše školy, naše rodiny, naše lesy, naše rodiče, energetiky, advokáty a tak dále - před útoky nových, velmi agresivních ideologií,“ pokračoval.

Konzervatismus je punk dneška, tvrdil Klaus

„Mládí sluší rebelie a odvaha. Když dnes někteří vaši vrstevníci poskakují v pátek a i jindy na náměstí, není to žádná rebelie. To po nich chce panel OSN, komise Evropské unie a pražský primátor,“ prohlásil poslanec, podle něhož je punkem dneška konzervatismus.



Prioritou Trikolóry je snižování daní, pomoc rodinám s více dětmi, vyjednání výjimky z povinnosti přijmout euro, zrušení minimální mzdy, zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích a vybraných silnicích, zrušení povinné předškolní docházky, či snížení počtu evropských dotací.

Podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize, by hnutí získalo 3,5 procenta hlasů, což by na vstup do Sněmovny nestačilo.



Sněm Trikolóry zahájil průvod centrem Brna: