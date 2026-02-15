Macinkovi v politice neradím, spor o Turka ale musí přestat, vyzývá Klaus

  13:55
Bývalý český prezident a podporovatel strany Motoristé sobě Václav Klaus popřel, že by konzultoval s Petrem Macinkou jeho politickou strategii. „On byl mým mluvčím, ale já nejsem obhájcem Motoristů. Konání Macinky je poznamenáno sporem o Filipa Turka,“ domnívá se Klaus a zkritizoval současného prezidenta Petra Pavla za to, že čestného prezidenta Motoristů nejmenoval ministrem.
Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Klaus, bývalý prezident ČR.
„Říkal jsem Motoristům, že musí hrát výrazně jinou kartu a věnovat se problematice naší země a ne jenom řešit jmenování Filipa Turka. Ano, byl jsem přívržencem této nové vlády, protože tato země nutně potřebovala změnu, co všechno vláda dělá je ale pořád hodnoceno na základě Macinkových SMS. To je naprosté zúžení,“ uvedl Klaus v nedělním vysílání na televizní stanici CNN Prima News a dodal, že on by nikdy takové zprávy neodeslal.

Pode Klause se ale prezident Pavel nadále chová nestandardně, když odmítá jmenovat čestného prezidenta Filipa Turka ministrem. „Ani Václav Havel, já či Miloš Zeman jsme nikdy takto nepřistupovali ke kandidátům na ministerský post,“ prohlásil.

Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup

K tomu podotkl, že situace, kdy Macinka řídí jak ministerstvo zahraničí, tak rezort životního prostředí, není ideální. „Choval bych se v mnoha věcech jinak než Macinka, ale názorově chápu, že se v sobotu pohádal s Hillary Clintonovou a Radoslawem Sikorskim. Jinak bych mu řekl, že jsem neměl důvod ho volit,“ přiznal exprezident.

„Pokud ale chtějí Motoristé prosazovat svou racionální politiku, tak musí přestat vést souboj o Filipa Turka,“ dodal Klaus.

Petr Macinka jako šéf vládní strany Motoristé sobě nadále řeší situaci týkající se jmenování ministrů. Český prezident Petr Pavel totiž odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem.

Šéf české diplomacie v návaznosti na to doručil Pavlovi na konci ledna zprávy prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. Macinka Pavla v zaslaných zprávách žádal, aby jmenoval ministrem Turka s tím, že jinak dojde k ostrému střetu s Hradem. Pavel tyto zprávy označil za pokus o vydírání a zveřejnil je.

Na místě Motoristů bych se do Babišovy vlády nehrnul, říká Václav Klaus

Pavel dlouhodobě odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí. Podle prezidenta totiž opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Poukazuje na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.

Český premiér Andrej Babiš po schůzce s Pavlem prohlásil, že Turek nikdy jmenován nebude. Sám prezident pak vyzval vládu, aby předložila jiné jméno.

