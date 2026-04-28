ODS je už jiná, nehodil bych se tam, vysvětlil Klaus svou neúčast na oslavách

  18:36
Přestože obdržel oficiální pozvání na 35. narozeniny ODS, po prostudování programu se rozhodl nedorazit. Podle jeho slov se současná podoba občanských demokratů výrazně vzdálila od ideálů, na kterých stranu v devadesátých letech budoval. Právě neúčast prvního šéfa strany nenechala chladným někdejšího europoslance a spoluzakladatele partaje Jana Zahradila.
Václav Klaus

Václav Klaus | foto: Petr Topič, MAFRA

Oslava 35. narozenin ODS se nesla v neformálním duchu. Strana měla připravený...
Martin Kupka při 35. narozeninách ODS ocenil zejména přínos předešlých předsedů...
Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....
Martin Kupka při 35. narozeninách ODS ocenil zejména přínos ostatních předsedů...
19 fotografií

Místopředseda ODS Martin Kupka potvrdil, že vedení strany exprezidenta na jubileum pozvalo. Klaus se však z účasti omluvil. Kupka v reakci pro iDNES.cz uvedl, že si zakladatele strany váží i přes současné neshody.

„Stál u zásadní ekonomické proměny země, která otevřela prostor svobodnému podnikání a trhu. Na tom se nic nezmění, i když dnes stojí názorově jinde,“ uvedl ke Klausově absenci Kupka.

Václav Klaus své důvody rozvedl v písemném vyjádření pro redakci iDNES.cz. „35. výročí vzniku ODS považuji za významné výročí existence politické strany, která sehrála rozhodující roli v podpoře transformace naší země směrem ke kapitalismu a parlamentní demokracii,“ napsal exprezident.

ODS slavila 35. narozeniny. Fialovo období bylo mimořádně úspěšné, hodnotil Benda

Účast na akci prý původně vážně zvažoval. Rozhodnutí změnil až ve chvíli, kdy se seznámil s připraveným programem oslav, který schválilo současné vedení strany.

„Uvědomil jsem si, že za těchto okolností se oné události zúčastnit nemohu. Dnešní ODS je jinou stranou než tou, kterou jsem spoluzakládal a já bych se do těchto oslav již nehodil,“ vysvětlil Klaus.

Bývalá hlava státu zároveň vyjádřila přání, aby se jubileum stalo spíše než pouhým ohlédnutím do historie „počátkem návratu k její úspěšné tradici“.

K situaci se na sociálních sítích vyjádřil také další ze spoluzakladatelů a bývalý europoslanec Jan Zahradil. Ten ostře kritizoval současné směřování partaje.

Na místě Motoristů bych se do Babišovy vlády nehrnul, říká Václav Klaus

„Tenkrát jsem ji spoluzakládal, teď jsem rád, že jsem už pryč. Tak to pěkně oslavte s touto pirátskou náplavou. O Klausovi nemluvte, ten nikdy neexistoval,“ rýpl si na sociální síti X Zahradil do vedení v narážce na přítomnost Jana Lipavského na oslavách.

Proti těmto slovům se následně ostře vyhranil bývalý premiér a někdejší předseda strany Mirek Topolánek. Ten zdůraznil, že Klaus byl jediným z bývalých lídrů, který na akci nedorazil.

„Z předsedů chyběl jen Klaus. A pak pár vyžírků, kteří nechyběli nikomu. Strana se může měnit v čase, charakter těžko, milý Jene,“ reagoval na Zahradilovo obvinění Topolánek.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Rodičovský příspěvek vzroste o desítky tisíc korun, Juchelka má hotový návrh

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka hovoří po jednání vlády. (30....

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do tří let, a na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Ministr práce a...

Trump při setkání s králem porušil protokol. Poklepal ho po rameni

Donald Trump a král Karel III. (27. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump při pondělním přivítání britského krále Karla III. v Bílém domě porušil královský protokol. Po oficiálním pozdravu ho totiž při odchodu lehce poklepal po rameni a...

28. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  18:31

Rajchl přirovnal sudetský sjezd ke Ku-klux-klanu, Zeman viní Čechy z kolaborace

V debatě pořádané Nadací Železná opona se řečníci chtějí vymezit proti...

V reakci na sudetoněmecký sjezd v Brně uspořádala Nadace Železná Opona debatu o národních zájmech v Praze. V ní se řečníci vymezili proti Sudetoněmeckému krajanskému sdružení. Na akci vystoupil...

28. dubna 2026,  aktualizováno  18:30

Razie v příbramské nemocnici. Policie zadržela 13 lidí včetně ředitele

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Při úterním zásahu v krajské nemocnic Příbram policisté zadrželi 13 lidí, mezi nimi i ředitele Stanislava Holobradu. Zatím není jasné, zda budou z něčeho obvinění. Policie se zajímá o zakázky...

28. dubna 2026  11:49,  aktualizováno  18:28

To probereme později, přerušil král podle odezíračky rtů pokus Trumpa o konverzaci

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě...

Americký prezident Donald Trump zmínil při pondělním vítání britského krále Karla III. s jeho chotí Camillou v Bílém domě jak sobotní střelbu na galavečeru novinářů v sídle hlavy státu, tak i názory...

28. dubna 2026  18:09

Mediální výbor vyzve Klempíře ke stažení zákona, opozice využila převahy hlasů

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Mediální výbor vyzve ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Opoziční poslanec a šéf mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL) předložil bod a využil...

28. dubna 2026  16:46,  aktualizováno  17:46

Stovky lidí protestovaly v Brně proti sjezdu landsmanšaftu, Okamura mluvil o ostudě

Hnutí SPD v čele s Okamurou protestuje v Brně proti sjezdu sudetských Němců

Série protestních akcí proti květnovému sudetoněmeckému sjezdu v Brně pokračuje úterním shromážděním organizovaným hnutím SPD. Na Moravském náměstí se jej účastní předseda této vládní strany Tomio...

28. dubna 2026  17:18,  aktualizováno  17:41

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:46,  aktualizováno  17:31

Lepší tuctově jako Jan Novák. Masový vrah Breivik si opět změnil jméno

Masový vrah Anders Breivik u odvolacího soudu, kde zdravil nacistickým...

Norský terorista známý původně jako Anders Behring Breivik si znovu změnil jméno. Nyní se vrah, který v roce 2011 zabil 77 lidí, jmenuje Jan Johansen, což je v Norsku nejčastější kombinace jména a...

28. dubna 2026  17:29

Orbán nabídl odstoupení z čela Fideszu, o rezignaci rozhodne sněm

Aktualizujeme
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz, ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to v úterý podle agentury Reuters řekl jeden z...

28. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  17:27

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

28. dubna 2026  17:12

