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Klaus exkluzivně: Válka vlády a Pavla je nezastavitelná, Macinka byl neohrabaný

Petr Kolář

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Václav Klaus (3. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Naprosto nepřijatelná chyba, únik od politického řešení problému. Tak hodnotí Václav Klaus kompetenční žalobu Petra Pavla k Ústavnímu soudu. A nejen to. „Někdo z Ústavního soudu de facto tu žalobu psal, a proto už na ni měl připravenou odpověď,“ říká bývalý prezident. V exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz rovněž popsal, co si myslí o vypískání ministrů na festivalu ve Strážnici a jak vidí příští prezidentské volby.

Situace okolo cesty na summit v Ankaře se přelévá. Vláda zakázala prezidentu Pavlovi účast, po jeho žalobě ho tam vyslal Ústavní soud, nyní to vypadá, že tam z rozhodnutí Babišova kabinetu hlava státu pojede víceméně na výlet. Kdo podle vás ve sporu vítězí a kdo prohrává?
Tak kdo vítězí nebo prohrává posoudí veřejnost a vývoj událostí. Já opakovaně zdůrazňuji, že nejsme prezidentský systém a všechno, co se v posledních dnech a týdnech odehrává, je pokus se k tomu prezidentskému systému přiblížit. To je podstata. Průběh nevychází z ničeho jiného než z výsledku loňských říjnových voleb. Byla vytvořena vláda, která je evidentně odlišného světonázoru, než je prezident. Tudíž k tomu konfliktu dříve či později muselo dojít. V tomto smyslu je to standardní politický konflikt, který má své trošku zvláštní české specifické rysy, které mi se nelíbí.

Myslím, že mělo dojít k vážnému politickému jednání a měli si to vyříkat jinak, než si to vyříkávají teď. Podstata je ale evidentní. Nikde na světě není dáno, že prezident povinně jezdí na zasedání NATO. Jsou země, kde prezident na zasedání NATO ještě nikdy nebyl, protože to je považováno natolik za činnost předsedy vlády nebo kancléře, že by nikoho vůbec nenapadlo tam poslat prezidenta. Například v Německu.

Macinka a Klempíř naprosto nedocenili atmosféru a situaci ve veřejnosti.

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