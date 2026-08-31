Jako spolumajitelka Luční boudy jste za Motoristy kandidovala už loni ve sněmovních volbách jako dvojka v Královéhradeckém kraji za Renátou Veseckou. Jak se to stalo, že najednou vedete kandidátku v Praze?
Jsem rodilá Pražačka – holka ze Žižkova, takže mám pro strach uděláno a nebojím se kandidovat za Motoristy. Přestože je média prezentují jako nezkušené nebo že si ze všeho dělají furt jen legraci, mě zaujalo, že dokážou přesně pojmenovat problémy. Někdy humorně, někdy trochu drsně, ale teprve když se problém pojmenuje, tak ho lze začít řešit. A to mi chybí ve státní správě i na magistrátu – zdravý rozum a to, že je mi celkově omezována možnost se sama za sebe rozhodovat a svobodně podnikat.
Nemám nic proti cyklistům, ale je třeba přestat kvůli nim šikanovat řidiče.