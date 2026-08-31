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Praha by mohla stavět, naši ministři namotivují úředníky, říká lídryně Motoristů

Jiří Vachtl

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„Praha ročně dotuje MHD zhruba 24 miliardami korun a jen čtyři nebo pět miliard se vybere na jízdném. To je úplný zlomek. My jsme se spíš domnívali, že bychom zkusili dát k veřejné diskusi určitou možnost komerční dotace na jízdné, třeba formou reklamy,“ říká Klára Sovová. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Praha má podle lídryně Motoristů Kláry Sovové v příštích letech jedinečnou šanci začít ve velkém stavět byty a dokončit vnitřní okruh. Ministři za Motoristy Oto Klempíř a Igor Červený by prý městu pomohli se ziskem nezbytných povolení od památkářů a ekologů. „Je třeba namotivovat úředníky a dát tam lidi, kteří chtějí stavět. Žádost o stavební povolení má končit stavebním povolením,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Sovová.

Jako spolumajitelka Luční boudy jste za Motoristy kandidovala už loni ve sněmovních volbách jako dvojka v Královéhradeckém kraji za Renátou Veseckou. Jak se to stalo, že najednou vedete kandidátku v Praze?
Jsem rodilá Pražačka – holka ze Žižkova, takže mám pro strach uděláno a nebojím se kandidovat za Motoristy. Přestože je média prezentují jako nezkušené nebo že si ze všeho dělají furt jen legraci, mě zaujalo, že dokážou přesně pojmenovat problémy. Někdy humorně, někdy trochu drsně, ale teprve když se problém pojmenuje, tak ho lze začít řešit. A to mi chybí ve státní správě i na magistrátu – zdravý rozum a to, že je mi celkově omezována možnost se sama za sebe rozhodovat a svobodně podnikat.

Nemám nic proti cyklistům, ale je třeba přestat kvůli nim šikanovat řidiče.

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