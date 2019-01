Rozhlas použil kradené materiály, tvrdí Samková. Podala trestní oznámení

„Máme zde přímý důkaz, že veřejnoprávní Český rozhlas odvysílal své reportáže na základě materiálů, které byly získané na základě trestné činnosti,“ uvedla Klára Samková na tiskové konferenci.



Novináři se podle Samkové dopustili kromě poškozování dobrého jména a zásahu do osobnostních práv také trestních činů maření průběhu voleb a rozvracení republiky.

„Na tiskové konferenci paní Samkové jsme nebyli a neznáme zatím ani znění údajných trestních oznámení. Vyjádříme se k nim případně, až budeme znát jejich konkrétní obsah,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel komunikace, marketingu a obchodu Českého rozhlasu Jiří Hošna.

Samková dnes novinářům řekla, že materiály použité v reportáži vynesla z její advokátní kanceláře její tehdejší asistentka, za což byla pravomocně odsouzena. K trestnímu oznámení na Kroupu a jeho přímého nadřízeného Pokorného Samková podle svého vysvětlení přistoupila až nyní, protože čekala na definitivní verdikt nad bývalou zaměstnankyní.

Advokátka také chce, aby se případem zabývaly příslušné parlamentní orgány. Ukázalo se podle ní, že novináře nikdo nemůže donutit ke zbavení mlčenlivosti, o což v průběhu let žádala bez úspěchu Radu Českého rozhlasu.



Měla být lídrem voleb

Samková měla před pěti lety vést do evropských voleb hnutí Úsvit Tomia Okamury. Po odvysílání reportáží dva týdny před hlasováním hnutí Samkovou vyzvalo, aby sama odstoupila kvůli podezření, že údajně oklamala Českou spořitelnu a skrytě pomohla oddlužit jednu z firem. Samková tehdy tvrdila, že ji i hnutí chce někdo zdiskreditovat.



Radiožurnál odvysílal, že advokátka podle dokumentů oklamala Českou spořitelnu a skrytě pomohla oddlužit firmu z významného energetického holdingu. Koupila údajně od banky dluh podniku, jejíhož majitele ve skutečnosti zastupovala.

Podle Radiožurnálu právnička předstírala, že chce pro sebe získat od banky pohledávku z nesplaceného úvěru, peníze ale údajně dostala právě od energetického holdingu, který tento úvěr splácet nechtěl. Spořitelna tak netušila, že pohledávku prodává dlužníkovi, uvedl rozhlas. Samková tehdy řekla, že k transakci může jen uvést, „že majetkové a vztahové poměry jednotlivých hráčů v poli jsou v praxi advokacie značně spletité“.

Dnes zdůraznila, že byla vázána advokátní mlčenlivostí. To říkala i Kroupovi při návštěvě, kdy se údajně vetřel do její domácnosti pod záminkou, že potřebuje okamžitou pomoc pro svou rodinu.

Problémem jsou novináři, řekla Samková

„Činnost takovýchto takzvaně investigativních novinářů je pro tuto republiku naprosto zhoubná. Všichni nadávají na politiky, že jsou úplatní, líní, hloupí. Možná jsou. Ale to je tak deset procent problému. Zbytkem problému je manipulace novináři, kteří zdůrazní to, co se jim hodí, potlačí to, co se jim nehodí a ve své podstatě to jsou oni, kdo protidemokraticky manipulují občany této země,“ řekla Samková novinářům.



Deník N dnes napsal, že senátor Tomáš Jirsa (ODS) navrhl Samkovou na místo zástupkyně ombudsmanky Anny Šabatové. Deníku Jirsa řekl, že věří, že Samková by mohla vyrovnat situaci v úřadu. Mandát nynějšímu zástupci veřejného ochránce práv Stanislavu Křečkovi končí začátkem dubna. Jeho nástupkyní by mohla být také bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, kterou navrhl senátor Mikuláš Bek (za STAN).