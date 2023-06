Počítače do výuky patří. Že by s nimi žáci podváděli, není pravda, říká TikTokerka

Hodně lidí by nepovažovalo učitelku za typickou uživatelku TikToku. Co vás přimělo začít natáčet?

Na počátku jsem vůbec neměla ambice se sociálním sítím věnovat. Během covidu jsem se nudila a nahrála jsem první dvě videa. První video byla nějaká hloupost. Moji studenti mě však hned našli. Sotva jsem otevřela dveře školy, děti na mě „skočily“ a hlásily mi, že mě našly na TikToku. Byly nadšené z toho, že budou mít slavnou učitelku. (smích) Jako druhé video jsem tedy točila reakci na to, když vás studenti najdou na TikToku. Mělo okamžitě asi půl milionu zhlédnutí.

Na začátku jsem dostávala dost sexuálních komentářů, hodně mi to vadilo. Nebyly to ani anonymy, šlo o spoustu mužů a kluků, klidně starších chlapů. Objevovaly se u jakýkoliv videí. Klára Russo