Manželství není jen muž a žena, říká zmocněnkyně. S Jurečkou chce řešit bití dětí

Téměř měsíc působíte ve funkci zmocněnkyně pro lidská práva. Už jste se „zabydlela“?

Musím říct, že se stále ještě seznamuji s množstvím agend, které mám nyní na starosti. Je to pro mě mnohem širší záběr, než v rámci kterého jsem pracovala dosud. Takže ano, řekla bych, že jsem ještě v procesu zabydlování, a to i co se týká tvorby profesionálního a expertního zázemí. Dává mi to však smysl a považuji tuto profesní výzvu za šanci, jak věci v dobrém slova smyslu posouvat a ovlivňovat.

Napsal mi pán, že on své dítě zbije tak, že se pomočí. A pak ho zbije znovu za to, že se pomočilo. A nikdo mu nebude říkat, že se to nesmí. Klára Šimáčková Laurenčíková