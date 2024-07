Unii má vést východní Evropa. Pracovat budeme i izolovaní, říká Dostálová

Ve čtvrtek dopoledne jste promlouvala na plénu k europoslancům. Obvinila jste šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, že nasadila Evropské unii „železnou kazajku opatření, která dusí naši konkurenceschopnost a zvyšuje náklady na život obyčejným lidem“. Co jste tím myslela?

Jednoznačně Green Deal. V závěru jsem říkala, že neexistuje žádné evropské klima, existuje jenom globální klima. A my jsme všechna ta opatření přeregulovali natolik, že podnikatele to dusí až tak, že opouštějí Evropskou unii a stěhují se do třetích zemí.

Koneckonců v důsledku regulací se Evropa stala závislou na třetích zemích, a to zejména na Spojených státech amerických, Číně nebo Asii obecně.

Jako Patrioti jste dlouhodobě říkali, že Ursulu von der Leyenovou do nového funkčního období v čele Unie poslat nechcete. Bylo to jednostranné rozhodnutí?

Nikdy nemáme závazná hlasování. Na druhou stranu, ve frakci jsme se o tom radili. A pokud paní von der Leyenová ani nepřijde k frakci, aby obhájila některé svoje myšlenky, tak přece nemůže od poslanců očekávat, že ji budou podporovat.

Neměli jste ani jedno společné jednání?

Ne, vůbec.

Koho byste na jejím místě ráda viděla?

To se těžko říká. Osobně si myslím, že už by byl nejvyšší čas mít za zástupce v nejvyšší pozici Evropské komise někoho z východní Evropy. Nůžky mezi západní a východní Evropou jsou stále malinko pootevřené. Myslím si, že máme být jednotná Evropa a že by možná pohledy na některé věci právě z východního bloku mohly být zajímavé.

Ursula von der Leyenová byla nakonec zvolena 401 hlasy, potřebovala jich minimálně 360. Co na to říkáte?

Mainstream v Evropském parlamentu potvrdil, že vůle voličů je až druhořadá a potvrzení předsedkyně Komise je potvrzení směru, proti kterému voliči hlasovali.

Ve středu ve vůbec první rezoluci schválené po červnových volbách do Evropského parlamentu většina europoslanců vyjádřila pokračující podporu Ukrajině. Patrioti z ANO se zdrželi, Filip Turek (Motoristé sobě) z vaší frakce byl proti. Proč? Vy už nechcete pomáhat Ukrajině?

My jsme nebyli proti, ale zdrželi jsme se. A prosím, s Motoristy jsme dvě různé strany, to je úplně někdo jiný než hnutí ANO.

Žádali jsme, aby hlasování bylo rozděleno na bloky. Jednoznačně říkáme, a máme to i v rezoluci na našich stránkách, že máme podporovat Ukrajinu, odsoudili jsme Rusko jako takové.

Ale omlouvám se, pokud někdo připraví usnesení, kde zavazuje členský stát, že ta pomoc musí být ve výši 2,5 procenta HDP členského státu, tak to je úplně proti členským zemím (ve skutečnosti návrh i přijatý text obsahují výzvu Evropského parlamentu členským států EU a spojencům NATO, aby přijali závazky na podporu Ukrajiny ve výši 0,25 % HDP, jde pouze o návrh a doporučení, pozn. red.). To si má rozhodnout každá země sama. Stejně tak je velmi diskutabilní podpoření rozhodnutí summitu NATO v souvislosti s Ukrajinou.

Evropský parlament podpořil rozhodnutí summitu Severoatlantické aliance pokračovat v široké vojenské pomoci Ukrajině s důrazem na to, že opožděné dodávky zbraní mohou mařit ukrajinskou obranu. Proč je to problematické?

Ukrajina musí nejdříve splnit podmínky. Takové usnesení a deklarace jsou opravdu velmi zavádějící. Takže to byly dva důvody, proč jsme se zdrželi. Pokud by tam tyto dvě věci nebyly, hlasovali bychom pro.

Takže pro vaše rozhodnutí nebyla klíčová ta pasáž, která odsuzuje Orbánovu cestu za Putinem, která se tvářila jako mise EU, ale byla maďarskou sóloakcí?

To nehrálo roli, už dříve jsme se vyjadřovali v tom duchu, že premiér suverénní země si může jezdit, kam chce. Nikdy neřekl, že tam jede jako zástupce Evropské unie. Jel tam jako premiér Maďarska.

Jeho země ale zrovna předsedá Unii. Na fotografiích, které má na vlastním účtu na sociálních sítích, má Orbán logo Unie.

Že to z toho vytáhnou novináři, neznamená, že pan Orbán do Ruska jel vyjednávat za Evropskou unii. Jel tam jako premiér suverénní země. Stejně jako jel do Číny nebo na Ukrajinu.

A vám osobně se to líbí?

Líbí, nelíbí. Tohle je samozřejmě velmi těžká debata. Na jednu stranu státy napříč Evropskou unií říkají: podporujme Ukrajinu, Rusko je agresor. S tímto já naprosto souhlasím. Ale hledejme už diplomatické cesty k tomu, aby se alespoň domluvilo příměří.

Mírové rozhovory budou za mnoho měsíců, ne-li let. A mně se nelíbí, že Evropská unie nemá ambici tuto aktivitu vyvíjet. Proč to nedělá předseda Evropské rady Charles Michel? Celé mi to zavání tím, že se čeká na americké volby. To hrozně degraduje evropský kontinent, měli bychom být lídry v tom, abychom se snažili znesvářené země dostat k jednomu jednacímu stolu.

Co jste si říkala po neúspěšné kandidatuře na místopředsedkyni Evropského parlamentu? Neprošla jste ani prvním, ani druhým kolem.

Po prvním kole jsem si říkala, že by žádná izolace naší frakce nastat nemusela. Ale byli jsme na to připravení, jen jsme chtěli ukázat, jak velmi nedemokraticky se tento Evropský parlament chová, přestože se tak strašně rád nazývá demokratickým.

Ale vy izolovaní jste. Takzvaný cordon sanitaire se vůči Patriotům pro Evropu projevuje naplno. A nejen při volbě místopředsedů, ale váš kandidát neprošel ani na kvestora. A třeba návrh na debatu o střelbě na Donalda Trumpa vám byl také zamítnut. Nebyla chyba připojit se ke stranám Viktora Orbána, Marine Le Pen nebo ke krajně pravicovým rakouským Svobodným?

Nebyla to chyba, protože jsou to strany, které obhajují suverenitu jednotlivých členských zemí. To je přesně v souladu s naším programem a celá frakce ctí naše priority, které jsme slíbili voličům. Tedy udělejme revizi Green Dealu, podívejme se na migrační pakt, zachovejme právo veta, žádná federalizace Evropy. A to nás spojuje.

Máme velmi silný mandát, jsme třetí největší frakcí. A ano, možná nás odstavili od nějakých funkcí, ale nikdy nás nemohou odstavit z jednání ve výborech. A tam my budeme svoji politiku dělat. Témata nás pojí napříč politickým spektrem v celém parlamentu, nemáme problém připojit se k dobrým pozměňovacím návrhům.

I ve výborech přece mohou být zástupci stran, kteří pojedou linku, že každý návrh z pera Patriotů má být smetený ze stolu. Jak tedy chcete pracovat?

Tohle samozřejmě bude záležet téma od tématu. Na spoustě věcí budeme mít shodu i s ostatními. Nám jde opravdu o ty základní priority, jako je revize Green Dealu. Vždyť už i ty největší strany, které tvoří „vládní linku“, prezentovaly, že zákaz aut se spalovacími motory se jim nelíbí.

Myslím, že spolupráci ve výborech najdeme. Nemáme ambice na předsedy ani místopředsedy. Věřím tomu, že si to ve finále sedne a že opravdu budeme dělat praktickou politiku.

Takže jste nachystaní či smíření s tím, že se budete připojovat jen k návrhům, které připraví jiní?

Ne, budeme normálně aktivními členy, budeme mít koordinátory ve výborech. Ale pokud budou dva velmi podobné pozměňovací návrhy, jeden od nás a druhý od někoho z evropské většiny, tak se k tomu většinovému rádi připojíme. Ale to neznamená, že nebudeme hrát svoji linku a že nebudeme navrhovat věci, které by se daly upravit.

V jakých výborech zasednete? Už je to definitivní?

Už je to potvrzené a jsem nadšená. Dostali jsme maximum. O co jsme si řekli, to jsme dostali. Jsem stálým členem hned ve dvou výborech, tedy v IMCO, to je ochrana spotřebitele. Po tom jsem toužila zejména kvůli česko-americké smlouvě, řeší se i jednotný digitální trh.

Pak jsem v regionálním výboru, byla by ostuda, kdyby ne. Protože regionální politikou jsem se zabývala celý život. V září se budou ještě řešit delegace, chtěla bych být v té pro USA.

Z dalších výborů máme členy třeba v LIBE (výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, pozn. red.), kde se řeší migrační pakt, v ENVI (výbor pro životní prostředí, pozn. red.), kde je Green Deal, a dokonce i v ITRE (výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, pozn. red.).

Ani trochu vám nevadilo, že se přidáváte ke stranám, které jsou označovány za proruské? Nebo že některé z nich jdou proti českým zájmům? Třeba rakouští svobodní mají problém s českými jadernými elektrárnami.

Paní redaktorko, já se omlouvám, ale to je pořád dokola. Znovu říkám, že evropská frakce Patrioti pro Evropu má společná témata. Neřešíme bilaterální věci, to musí řešit dvě vlády společně.

My jsme o jaderných elektrárnách nedebatovali, ani to nikdo neotevřel. Jádro je pro nás priorita všech priorit. Jde o vlastní energetický mix, každá země má právo na vlastní energetický mix. To jsme prosadili i do patriotského manifestu, který podepsali i Rakušané. Jádro je pro nás priorita všech priorit. Takže toto je debata úplně o ničem.

A ta proruská linka?

Znovu říkám, proč se na to ptáte pořád jenom hnutí ANO? Vždyť největší proruské strany jsou například v ECR (Evropští konzervativci a reformisté) ve formě Rumunů. Ale špatní jsme jenom my. Přitom jsme nikdy neudělali nic, co by tomu mohlo nasvědčovat. My jsme vyhostili ruské diplomaty, postavili jsme se čelem k Vrběticím. Že by zrovna u hnutí ANO měl být takový narativ, to je absurdní.

Já vás jenom nechávám reagovat. Když se Patrioti skládali, radil se s vámi Andrej Babiš, jestli do toho jít? Nebo to byla jeho vlastní politická aktivita?

Bylo to úplně obráceně. Ze začátku jsme se skutečně snažili domluvit s frakcí Renew, dokonce jsme připomínkovali i jejich manifest. Ale pak nám přišel finální text a hned první věta byla, že Renew chce federalizaci Evropy.

Mohli jsme zradit voliče ANO a mít funkce, ale europoslanci přišli za vedením hnutí. A řešili jsme, co dál. Pro nás všechny zvolené to nebyla cesta, nemohli bychom se podívat sami na sebe do zrcadla. Raději jsme chtěli být mezi nezařazenými.

Ve stejné pozici se ocitlo Maďarsko, Rakousko. Proto vznikla tato iniciativa. Takže to šlo odspodu. Byl to přirozený vývoj, byť to byl velký fofr.

Váš kolega Jaroslav Bžoch v několika rozhovorech řekl, že jakmile bude frakce proruská, tak v ní nebude. Jak se k tomu stavíte vy?

Takto jsme to nikdy neřešili. Jarda v něm říká, že nic takového zatím nenastalo. Jasně odsuzujeme Rusko jako agresora. Chceme pomáhat Ukrajině, ale hledat i ta mírová řešení nebo diplomatické cesty.

Nakonec ale prvním, kdo do europarlamentu nepřijel, je Martin Hlaváček. Vysvětloval to osobními důvody. Co za jeho vzdáním se kandidatury stojí?

To opravdu nemůžu komentovat. Dozvěděli jsme se to na cestě do Štrasburku. Ještě minulý týden jsme vše společně připravovali. Martin mě požádal, ať respektujeme jeho soukromí, že to je opravdu z vážných osobních důvodů.

Pro bývalé europoslance zvolené za hnutí ANO bylo příznačné, že se s politikou hnutí rozešli a nakonec s ním spolupráci ukončili. Byl to případ třeba Pavla Teličky, Radky Maxové, Dity Charanzové, Martiny Dlabajové, naposledy členství v ANO ukončila Věra Jourová...

Ale ta (Věra Jourová) se nerozešla s hnutím. Chce jít do akademické sféry, tak jsme se dohodli, že už by nebylo dobré, aby byla dále aktivní.

Čekáte i v příštích pěti letech nějaké „odpadlíky“?

Doufám, že nebudou. Tentokrát jsme kandidátku stavěli na základě doporučení z regionů. To byl důvod, proč nás opustila jak Dita Charanzová, tak Martina Dlabajová. Nedostaly nominace.

Teď už se možná každý snaží uhájit svou vlastní kůži. Zodpovědnost za nominované lidi je na regionech. Zároveň jsme dali požadavek, aby to byli lidé, kteří už pro hnutí něco udělali. Abychom měli jistotu, že souzní s politikou.

Jak je na tom vaše angličtina? Před nějakou dobou jste se s cizí řečí potýkala, brala jste lekce.

Za lekce jsem ráda, musím poděkovat svým profesorkám. Místopředsedkyně frakce nemívá na uzavřených jednáních tlumočníka, to neexistuje. Ještě jako ministryně pro místní rozvoj jsem angličtinu používala běžně, ale pak jsem z toho vypadla, ani neotevřela pusu. Takže to celé bylo o tom. Nicméně chci v lekcích pokračovat. Odborná bruselská angličtina je jiná než ta hovorová. Potřebuji místní slovník a chci se dál zdokonalovat.