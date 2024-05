Dostálová uvítala Pavlova slova o míru, i když prezident své výroky pak mírnil

„Jako Evropa pomáháme Ukrajině správně. A to jak vojensky, tak humanitárně. Jako Evropská unie určitě jdeme tím směrem, že uznáváme, že Ukrajina má právo se bránit,“ uvedla kandidátka do Evropského parlamentu za ANO Klára Dostálová.

Dostálová také pojmenovala Rusko jako agresora konfliktu. „Všichni jsme uvítali pomoc USA vůči Ukrajině,“ dodala.

Byla jsem velmi ráda za slova pana prezidenta Petra Pavla, který v podstatě jenom potvrdil to, co my říkáme už delší dobu, že je opravdu velmi načase se bavit i o tom, aby dojednaly světové mocnosti příměří a začaly mírové rozhovory,“ řekla Dostálová.

Prezident Petr Pavel nedávno zmínil, že je potřeba podporovat Ukrajinu všemi prostředky v souladu s mezinárodním právem. „Vojenská podpora Ukrajiny však nevylučuje hledání řešení, jak konflikt ukončit. Naopak, to musí probíhat souběžně, aby i Rusko pochopilo, že vojenské řešení neexistuje,“ napsal Pavel na síti X.

„Musíme být realisté. Bylo by naivní říkat, že Ukrajina dokáže znovu dobýt okupovaná území v dohledné budoucnosti. Rusko se jen tak oblastí, které okupuje, nevzdá. Potřebujeme zastavit válku a pak začít debatovat o budoucím uspořádání. Mohl by vzniknout nějaký druh kompromisu, ale ne bez souhlasu Ukrajiny, Ruska a zemí, které budou garantem této dohody,“ uvedl dříve prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Sky News.

Prezident poté vysvětloval svá slova pro britskou televizní stanici. „Rusko samo má v rukou okamžité ukončení konfliktu. Nemá o něj ale zájem, dokud bude mít naději na naplnění svých cílů – tedy ovládnutí Ukrajiny, odstranění demokraticky zvolené vlády a demilitarizace suverénní země,“ upřesnil Pavel.

Podle prezidenta Pavla musí platit, že pro jakákoli budoucí mírová uspořádání bude nezbytný souhlas Ukrajiny při zohlednění jejích základních zájmů. „I proto jsem přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na červnovou konferenci o míru na Ukrajině,“ zakončil.