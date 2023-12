Vycházel se všemi. Musí za tím být něco jiného, říká otec zastřeleného z Klánovic

Redakce kvůli zákonu na ochranu nezletilých obětí trestných činů změnila jména všech, aby tím znemožnila jejich identifikaci. Zároveň nemůže ani uvést žádné další podrobnosti k otci, jako je jeho zaměstnání. Každopádně jde ale o rodinu, která žije v malé středočeské obci a má zde dobrou pověst.

Promiňte za tu otázku, ale jak si vysvětlujete motiv vraždy syna?

Vůbec si to neumíme vysvětlit. Netušíme, odkud vítr fouká, jak se říká. Syn byl nejpohodovější chlap, jakého jsem znal. Se všemi vycházel, naprosto se všemi, byl absolutně všestranný, na co sáhl, to se mu povedlo. To byste jej musel znát. Promiňte... (rozpláče se)