Druhý díl videohry Kingdom Come: Deliverance odehrávající se v českých zemích na počátku 15. století slaví celosvětový úspěch. Od jejího vydání v únoru se prodalo přes tři miliony kopií. Popularita hry má i jeden vedlejší efekt. Zvedá návštěvnost českých památek, které se v ní vyskytují. Po stopách hlavní postavy Jindřicha ze Skalice vyrážejí hlavně mladí fanoušci.

Pracovníci Centra pro umělou inteligenci O2 Dataclair.ai analyzovali telefonní data za letošní duben, květen a červen v Kutné Hoře, na hradě Trosky a v městečku Suchdol na Kutnohorsku. Data porovnali se stejným obdobím v minulých letech. „Nesledovali jsme cizince, rezidenty ani pravidelně dojíždějící,“ popsal metodiku produktový manažer centra Dataclair.ai Petr Netolický.

Troskám meziročně stoupl počet turistů o 15,6 procent, Kutné Hoře o 11,6 procent a do Suchdolu dojelo o 27,7 procent více lidí. V absolutních číslech na Trosky přijelo o 22 487, do Kutné Hory o 32 210 a do Suchdolu o 8 675 více návštěvníků. Největší skok zaznamenal Suchdol v dubnu, zavítalo tam o 45 procent více lidí.

Největší nárůst je pak ve věkové skupině mezi 18 až 25 lety. Na Trosky začalo letos jezdit o 291 procent více lidí v tomto věku, do Kutné Hory o 247 procent a do Suchdolu o 312 procent.

Ředitele komunikace Warhorse Studios Tobiase Stolz-Zwillinga prý taková čísla překvapila. „My jsme pouze vývojáři videoher. Ty mají být zábavné, mají být cool a hlavně se mají prodávat. Zvýšení turismu jsme nikdy neplánovali, to přišlo samo od sebe,“ řekl Stolz-Zwilling.

„Je vlastně hrozně hezké, že tato hra nabourala mýtus, že videohry jsou pro tlusté podivíny ve sklepě. Dokázala, že videohry jsou něco víc, můžou být edukativní a můžou zvýšit návštěvnost státu,“ dodal.

Fanoušci zůstávají déle

Centrum Dataclair.ai sice analyzovalo jen české turisty, na památky spojené s Kingdom Come přijíždějí i lidé ze zahraničí. Typicky z okolních států, jezdí ale také z Ameriky, Asie, Nového Zélandu a třeba na Trosky dorazili návštěvníci ze Skandinávie.

O hře Kingdom Come: Deliverance II je akční RPG videohra z roku 2025, vyvinulo ji studio Warhorse Studios. Odehrává se v Českém království v roce 1403 během konfliktu mezi Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským. Hlavním hrdinou je mladý Jindřich ze Skalice. Hra klade důraz na autentickou středověkou atmosféru, zbraně i oblečení jsou historicky věrné.

„Když jsme se loni v srpnu s kastelánkou Pavlínou Suchomelovou dozvěděly, že Trosky budou vystupovat v této hře, netušily jsme, co nás čeká. Teď už můžu říct, že jsme se bály trošku zbytečně. Celkový dopad návštěvnosti na národní kulturní památku je jenom pozitivní,“ shrnula Lucie Bidlasová z Národního památkového ústavu. Vyčíslila, že jindy průměrně v květnu přijelo na Trosky 10 tisíc lidí, letos jich bylo 16 tisíc.

Bidlasová si také všímá, že přijíždí mnohem více mladých lidí. „Zároveň úplně nové pro nás je, že fanoušci hry zůstávají na Troskách déle. Většina předchozích návštěvníků přijela, prošla si hrad a během 30 minut odcházela. Fanoušci se tam zdrží a navíc nám tam přinášejí nové aktivity, hrají tam kostky nebo spontánně vystoupí na pódium a zpívají písničky,“ popsala Bidlasová. Zvýšil se také počet zájemců o práci na Troskách.

Hrad se snaží vyjít hráčům vstříc a nabídnout jim speciální program. Minulý víkend tam uspořádali středověký festival Pod praporem Bergowa zaměřený vyloženě na fanoušky Kingdom Come. Lístek na něj si koupilo 2 800 lidí.

Děti se chtějí vydávat po stopách Jindřicha

Zájem turistů nijak nevadí ani obci Suchdol, kde žije okolo tisícovky obyvatel. Podle starostky Jany Rychlíkové se tam chovají ukázněně, jen jim nemají moc co nabídnout.

„Nemáme na zámku ani žádný prohlídkový okruh. Využíváme ho jako úřad, školku, knihovnu, obřadní síň. Turisté můžou nasát atmosféru spíše Suchdola než toho zámku,“ zmínila Rychlíková. Na obecním úřadu alespoň prodávají herní merch jako trička a mikiny.

Zkušenosti se zvýšenou návštěvností díky Kingdom Come: Deliverance má z minulosti Klášter Sázava, kde se odehrával první díl. Kastelánka Jaroslava Matoušová potvrzuje, že od vydání prvního dílu v roce 2018 k nim jezdí stabilně větší počet lidí. „Hráči opravdu vstávají od svých počítačů a nejsou to žádní divní ajťáci,“ zasmála se. Obzvlášť ji těší, že hra vzbudila zájem dětí.

„Když vám k pokladnám přicházejí rodiče s dětmi, vidíte, jak se těm dětem nechce. Za poslední roky se situace ale změnila. Přicházejí nadšené děti, které popohánějí rodiče, aby s nimi šli na památky, po kterých ve hře chodil Jindřich,“ dodala kastelánka Sázavského kláštera.