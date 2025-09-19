Jde o první zjištění z velkého množství kontrol, z nichž většina není dosud dokončená, řekl dnes mluvčí Pavel Kopřiva. SZPI jedná na podnět novináře Jana Tuny. Provozovatel restaurací zatím neodpověděl.
Masa, které bylo po datu použitelnosti, bylo téměř devět kilogramů a inspekce je také zakázala uvádět na trh. Důvodem desítek kontrol se stal podnět, který podle Kopřivy informoval o údajném rozsáhlém porušování předpisů. Zvýšená intenzita kontrol bude ještě pokračovat. Kontroly souvisí s kauzou, kterou zveřejnil Tuna na youtube Tuna versus.
|
Prodlužování trvanlivosti masa? Inspekce prověřuje praktiky v KFC
Klíčovým problémem má být falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi. V jeho reportáži vystoupilo více bývalých či současných zaměstnanců.
Řetězce rychlého občerstvení kontroluje SZPI na základně novely zákona od začátku letošního roku. Před podáním podnětu, tedy do 12. srpna, udělali inspektoři v KFC zhruba 70 kontrol, v devíti případech zjistili nějaký prohřešek. Žádný však nesouvisel s falšováním trvanlivosti a prodejem jídla z masa nevhodného k lidské spotřebě.
|
Dánsko zavírá všechny pobočky KFC. Řetězec podváděl s trvanlivostí masa
Podle mluvčího Kopřivy šlo o různá porušení hygienických zařízení, ve dvou případech byly zjištěny nevyhovující vzorky jídla, ale nikdy nešlo o porušení bezpečnosti.
„V jednom případě byly v ledu nalezeny koliformní bakterie v nadlimitním množství a jednou bylo nadlimitní množství těchto bakterií i v jídle,“ uvedl Kopřiva. A v jednom případě provozovatel restaurace nedokázal předložit nabývací doklady k potravinám.
Jde o prohřešky, s nimiž se SZPI setkává i v jiných restauracích. Letos od 1. ledna do 12. srpna uzavřela dočasně 82 provozoven pro podstatná porušení hygieny.