Pamatujete si na první den v práci mezi pacienty. Měl jste obavy?
To ani ne. Spíš jsem cítil obrovskou zodpovědnost. Člověk to v sobě nese, protože jde o lidské životy.
Jak pacienti reagovali? Zůstal někdo v šoku stát u dveří?
Děje se to vlastně doteď. Když mě někteří lidé vidí, leknou se, že se nedomluvíme. Občas se někdo nejdřív pokouší mluvit lámanou angličtinou nebo gestikulovat, ale když jim odpovím česky, bariéra okamžitě spadne. Naopak jsou překvapení, jak dobře to umím. Většinou odcházejí spokojení a úplně zapomenou, že jsem cizinec.
Někteří Afričané si naivně představují, že v Evropě člověk za půl roku zázračně zbohatne bez práce. Já jim ale říkám: Tady musíte tvrdě pracovat. Když máte práci v Keni, zůstaňte doma.