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V Keni jsem dnes už za bílého muže. Češi si rádi stěžují, ale mají luxus, říká lékař

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Doktor Philip Waka Njeka. (10. října 2026) | foto: Matyáš Sahula, iDNES.cz

Když před dvaceti lety přiletěl z Afriky, neznal jazyk. Zpočátku přežíval jen na pečivu a mléce. Dnes je Philip Waka Njeka uznávaným gastroenterologem v Příbrami a vychovává dceru s českou ženou. Patří ke stálicím početné skupiny zahraničních zdravotníků, bez nichž se péče o zdejší pacienty neobejde. „Příbuzní v Keni se smějí, že jsem bílý muž. Vadí mi totiž nedochvilnost a jíst rukama už nesvedu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Pamatujete si na první den v práci mezi pacienty. Měl jste obavy?
To ani ne. Spíš jsem cítil obrovskou zodpovědnost. Člověk to v sobě nese, protože jde o lidské životy.

Jak pacienti reagovali? Zůstal někdo v šoku stát u dveří?
Děje se to vlastně doteď. Když mě někteří lidé vidí, leknou se, že se nedomluvíme. Občas se někdo nejdřív pokouší mluvit lámanou angličtinou nebo gestikulovat, ale když jim odpovím česky, bariéra okamžitě spadne. Naopak jsou překvapení, jak dobře to umím. Většinou odcházejí spokojení a úplně zapomenou, že jsem cizinec.

Někteří Afričané si naivně představují, že v Evropě člověk za půl roku zázračně zbohatne bez práce. Já jim ale říkám: Tady musíte tvrdě pracovat. Když máte práci v Keni, zůstaňte doma.

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