Dokládá to statistika, kterou redakci iDNES.cz poskytla Asociace kempování a karavaningu a platforma Bezkempu, která funguje jako spojnice mezi zájemci o kempování a majiteli volných soukromých parcel.
„Za letošní rok máme 40 tisíc rezervací, což je o 20 procent víc než loni. Očekáváme, že na konci roku to bude ještě vyšší číslo, protože na rozdíl od klasických kempů, které v září zavírají, my poskytujeme ubytování i přes zimu,“ řekl ředitel portálu Bezkempu Luboš Tesař.
„Na pozemku není voda ani elektřina, kolem je jen les a výhled na Český ráj, což jsem myslela, že zájemce odradí. Ale ukázalo se, že právě to je láká, ta odlehlost a klid.“