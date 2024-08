Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Nejstarší kemp na Vltavě a největší na Orlíku – Radava na Písecku – po padesáti letech končí. Ne proto, že by do něj přestali jezdit hosté, ale protože úřady po letech zjistily, že kemp oficiálně neexistuje, a milevský městský úřad proto rozhodl, že musí skončit. Povodí Vltavy, které se brání, že kemp tu byl historicky, a chce do něj naopak investovat, se snaží změnit územní plán.