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Kellnerova smrt u soudu: rodina viní firmu TML z několika chyb před tragickou havárií

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  17:12
Rodina zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera v žalobě vytýká společnosti Tordrillo Mountain Lodge (TML), že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné zpoždění záchrany její šestičlenné posádky. ČTK to v pátek řekl právní zástupce Kellnerových František Honsa z advokátní kanceláře BBH. V aljašském Anchorage začal minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při níž zemřel Kellner a čtyři další lidé.
Poslední rozloučení s Petrem Kellnerem.

Poslední rozloučení s Petrem Kellnerem | foto: PPF Group

Trosky havarovaného vrtulníku, na jehož palubě byl i miliardář Petr Kellner....
Helikoptéra záchranářů a trosky havarovaného vrtulníku, v němž zahynul český...
Záchranáři na Aljašce pátrají v místech, kde se zřítila helikoptéra s českým...
Trosky helikoptéry, která havarovala na Aljašce a v níž spolu s dalšími lidmi...
16 fotografií

Havárii přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po pádu vrtulníku. Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky na Aljašce takzvaný heliskiing, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu.

TML podle Honsy nasadila na osudný let Zacharyho Russella, nejméně zkušeného pilota letecké společnosti Soloy, kterou si pro let najala. Žaloba uvádí, že Russell neměl dostatečný výcvik pro létání při snížené viditelnosti. TML o tom podle žalobců věděla, protože už na ranním brífinku v den nehody zazněly pochybnosti o jeho schopnostech. Dalším pochybením mělo být naplánování letu do oblasti ledovce Knik, která nebyla pro heliskiing běžně využívána a kam podle žaloby TML dříve odmítala létat.

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Honsa uvedl, že dispečer společnosti TML Desi Sherwood fatálně zanedbal povinnost sledovat vrtulník a přijmout nouzová opatření po ztrátě spojení. Po 30 minutách od posledního kontaktu s posádkou, tedy v 18.00 místního času, měl podle nouzového plánu společnosti zahájit příslušná opatření. Po 60 minutách, tedy v 18.30, měl iniciovat záchrannou operaci, konkrétně vyslání podpůrné helikoptéry a zapojení profesionálních záchranářů.

Záchrana měla být kvůli ztrátě spojení zahájena prakticky v okamžiku nehody, tedy kolem 18:30, což se však podle Honzy nestalo. Zahájena byla až dvě hodiny po nehodě, ve 20:30, a záchranné helikoptéry dorazily na místo ve 21:30, kdy již pro nedostatek světla nemohly přistát, protože slunce v oblasti začalo zapadat zhruba ve 20:30.

Svědkové Cassie McCrawová, která měla na starosti péči o klienty TML, a dispečer TML Desi Sherwood vypověděli u zahájeného soudu v Anchorage, že sledování helikoptéry N351 měla za úkol společnost TML. Předvolaní experti Jeffrey Hoke a Brian Carriere při procesu uvedli, že každý provozovatel heliskiingu musí být připraven na nouzové situace a v případě nehody má vyslat na místo podpůrnou helikoptéru. V tomto případě podle obou expertů bylo možné za světla na místě dobře přistát a tepelně stabilizovat zraněné, poskytnout jim základní ošetření a rychle je dopravit do nemocnice. Kvůli pochybením TML se však helikoptéry dostaly na místo až za tmy, a nemohly proto přistát, dodal Honsa.

Na základě těchto svědectví a technických důkazů podle Honsy platí, že pokud by záchranná helikoptéra dorazila na místo nehody v souladu s nouzovým plánem, tedy mezi 19.00 a 20.00, bylo možné Kellnerův život zachránit. Pravděpodobně by se také zmírnily trvalé následky na zdraví Davida Horvátha, který jako jediný ze šesti lidí na palubě nehodu přežil.

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Podnikatel a finančník Kellner tragicky zahynul ve věku 56 let. Spolu s ním přišli o život trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci Gregory Harms a Sean McManamy. Za nehodou podle vyšetřování zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Kellner byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.

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