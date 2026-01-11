Lidé zde jsou nervózní. Před třiceti lety, 21. prosince 1985, právě tady došlo k největšímu zemětřesení v moderní historii na našem území. Dosáhlo magnituda 4,6. Lidem ze studní zmizela voda, praskaly domy a zřítilo se několik komínů. Mnozí tehdy navzdory zimě spali ve stanech na zahradách a báli se vkročit do svých domů. Stalo se zde i druhé nejsilnější zemětřesení o síle 4,4 magnituda, 31. května 2014. Právě oblast Nového Kostela, Lubů, Kraslic a vůbec celého Chebska je v Česku seizmicky nejaktivnější.
Letošní novoroční otřesy v západních Čechách byly poměrně velké a můžeme se teď domnívat, že v rámci celého roku možná budou největší.