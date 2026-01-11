Když se kývou lustry a třese se celá postel. Zemětřesení v Česku přibývá, loni i na jihu

Měřící stanice ve Studenci na Sokolovsku (na snímku z 24. května 2018) je součástí sítě automatických stanic, které monitorují seismické jevy a data odesílají do Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. | foto: ČTK

Tomáš Lánský
Nový rok 2026, 18. hodina. Lidé relaxují po silvestrovské noci. Ozve se rána, jako by někdo vypálil obří ohňostroj. Země se zhoupne, cinkají skleničky, kývou se lustry a psi štěkají. V Lubech a Novém Kostele v západních Čechách právě proběhlo zemětřesení o síle 3,3 magnituda, odpovídající zhruba stejné hodnotě Richterovy stupnice.

