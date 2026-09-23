Podle historika Petra Blažka, ředitele Muzea paměti XX. století, je tehdejší režim vykresloval jako „narkomany a příživníky“. Například Rudé právo v dubnu 1976 napsalo: „Tito lidé, kteří několikrát změnili své zaměstnání a vyhýbali se poctivé práci, se v řadě míst dopouštěli výtržností a dalších trestných činů. Jako členové malých beatových skupin, které před několika lety naprosto propadly při kvalifikační zkoušce, organizovali podvodně veřejná vystoupení, která se zvrhla v orgie a výtržnosti, narušující klid a pořádek ve městech a obcích.“
Blažek připomíná, že tehdejšímu generálnímu tajemníku KSČ Gustavu Husákovi psali i komunisté ze Západu, kteří nechápali, proč v Československu nenechají mladé poslouchat, co chtějí.