Když není místo ve školce, obec bude platit. Kolik rodiče dostanou a za co

Pavla Žáková
  5:00
Zápisy do mateřských škol jsou v plném proudu, období pro jejich pořádání končí 15. dubna. Teprve po zápisech se uvidí, pro kolik dětí místo nezbylo. Podle novely zákona o dětských skupinách musí obce najít pro tříleté děti místo, jinak budou muset platit rodičům finanční náhradu. Jaké možnosti mají rodiče a jak o peníze žádat?
ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je účinná už od 1. ledna 2026, naplno se ale projeví až po řádných zápisech do mateřských škol, které se konají od 15. března do 15. dubna 2026. Určuje, že odpovědnost za místo ve školce pro každé dítě od jeho třetích narozenin má obec, kde má trvalé bydliště. Co se stane, pokud místo ve školce není?

Místo pro dítě musí zajistit obec

Pokud dítě splňuje podmínky pro přijetí, ale ve spádové školce pro něj není místo, musí obec jako zřizovatel zajistit místo jinde:

  • ve vlastní dětské skupince,
  • v dětské skupince založené někým jiným (přednostně např. svazkem nebo společenstvím obcí, případně místní akční skupinou),
  • v dětské skupince jiného poskytovatele, která leží ve spádovém obvodu.

Pokud se ani v jednom z těchto zařízení místo nenajde (třeba i proto, že žádné taková dětská skupina v obci není), pak může obec zajistit a nabídnout rodičům pro jejich dítě místo v nespádové školce či dětské skupině (např. v sousední obci).

Když rodiče s místem mimo spádovou oblast nesouhlasí, nebo ho obec neumí zajistit, přichází na řadu finanční náhrada. Tvoří ji „prokazatelné náklady maximálně do výše stropu úhrady dle zákona o dětských skupinách, tj. cca 1/3 minimální měsíční mzdy, přepočet na denní výši,“ jak informuje ministerstvo školství s dodatkem, že konkrétní výpočet je složitější.

Jaké děti mají nárok na školku?

  • Tříleté a starší. Povinnost obcí zajistit místo začíná dnem 3. narozenin dítěte.
  • Ty, které splňují podmínky pro přijetí, což je zejména bydliště v dané obci (školském obvodě) a očkování, příp. lékařské potvrzení o kontraindikaci nebo o imunitě vůči onemocnění.
  • Jen ty, které rodiče přihlásili k zápisu, tj. podali v řádném termínu žádost o přijetí.

Co dělat, když neseženete místo ve školce?

  • V prvé řadě se musíte obrátit na zřizovatele, tedy na obec, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
  • Budete muset prokázat, že je dítě očkované.
  • Jako rodiče musíte mít „vazbu na trh práce“, zjednodušeně řečeno být zaměstnaní, OSVČ, studenti v řádném denním studiu, lidé pečující o osobu blízkou nebo evidovaní na úřadu práce.
  • Pokud máte zájem o finanční náhradu, musíte prokázat, že jste dítěti zajistili právně regulovanou formu péče, a doložit náklady na ni.
  • Musíte čekat na rozhodnutí obce, které musí přijít nejpozději 60 dnů před 3. narozeninami vašeho dítěte.

Lesní mateřská škola Hliněnka vznikla před rokem, kdy tu Litoměřice jako její zřizovatel za 1,1 milionu korun postavily jurtu.

Kolik dostanete za dítě bez školky?

Obec by vám měla nabídnout náhradní řešení na svém území (viz výše). Pokud s tím souhlasíte, může vám nabídnout i školku nebo dětskou skupinu mimo svou oblast.

V případě, že na svém území pro vaše dítě místo nenajde (ani v dětské skupině), musí vám poskytnout finanční náhradu. Její výše tvoří zhruba 1/3 minimální mzdy, konkrétní výpočet je ale složitější.

Odvíjí se o zákona o dětských skupinách, který umožňuje stanovit příspěvek rodičů za den v různé výši podle toho, zda je dítě ve skupince na celý den nebo půl dne a zda dochází na 5 dní v týdnu nebo méně. (Při menší účasti je platba přepočtená na den vyšší.) Tím se mění i výše finanční náhrady, kterou může obec poskytnout.

Kolik dětí se letos nedostane do školky?

Jasno bude až po zápisech, které se mohou konat až do 15. dubna. Následuje 30denní správní řízení, po němž se rodiče dozví, zda školku dostali, nebo ne.

„Když vidím, jak jde demografická křivka dolů, myslím, že s místy ve školkách velký problém nebude,“ řekl iDNES.cz předseda školní sekce Svazu měst a obcí David Šimek, který je zároveň starostou Svitav a také senátorem a patří mezi kritiky nové povinnosti obce.

Také v Praze, jejíž městské části v minulých letech bojovaly s kapacitou MŠ, je situace pro nadcházející školní rok nadějná. „Praha 3 má aktuálně 686 volných míst, což je víc než v loňském roce, a tedy dostatečné kapacity na to, umístit všechny tříleté a starší děti do školek,“ sdělil redakci místostarosta Prahy 3 pro školství Filip Málek. Rodiče, kteří si s umístěním svého dítěte neví rady, se podle něj mohou obracet na odbor školství, který jim pomůže situaci vyřešit.

Počty dětí, které se nedostaly do spádových školek, budou známy až po zápisech. Čísla mohou překvapit. Jak upozornil Šimek, obce nemají k dispozici přesná data o počtu dětí, navíc se stává, že rodiče nechají kvůli umístění do MŠ přepsat trvalé bydliště krátce před zápisem. Obce tak podle Šimka nemohou přesně vědět, na kolik dětí by měly být připravené.

Když není místo ve školce, obec bude platit. Kolik rodiče dostanou a za co

