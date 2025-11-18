Když nebudu mít jistotu jmenování, nevratné kroky nemají logiku, řekl Babiš

Pavel v pondělí podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda šéfa ANO předsedou vlády nejmenuje, dokud řešení neoznámí. Hnutí ANO dává dohromady kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.
„Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal v pondělí prezident.
„Věřte mi, že to vyřeším. Je to nevratný krok a já si nemůžu dovolit dělat nevratné kroky, pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér,“ uvedl v úterý Babiš. „Hned, jak mě jmenuje pan prezident, tak ho (střet zájmů) vyřeším,“ dodal. Hrad se k dalším krokům plánuje vyjádřit ještě v úterý.
|
Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný
Poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů v úterý předaly sekretariátu předsedy Sněmovny žádost o svolání mimořádné schůze právě k Babišově střetu zájmů. Pod listinu sebraly na devět desítek podpisů, ke svolání schůze je jich třeba 40. Uskuteční se ve čtvrtek 27. listopadu večer.
Ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Preuss uvedl, že střet zájmů má Babiš z právního hlediska sice formálně řešit až po jmenování do funkce, prezident se ale s požadavkem na představení řešení veřejnosti před jmenováním své roli nijak nezpronevěřil. Politolog Jakub Čapek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl, že Pavel podle něj svým počínáním plní svou funkci v politickém systému.
|
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Už v pondělí na Národní třídě prezident podotkl, že pokud by Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak by se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta.
Ve střetu zájmů by se šéf ANO ocitl v okamžiku jmenování předsedou vlády kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Na vyřešení problému se střetem zájmu by měl podle zákona třicet dnů.