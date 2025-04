Nárůst násilných trestných činů či jejich plánování sledují odborníci v Česku zejména po tragické střelbě na Filozofické fakultě v roce 2023

„Žijeme v jedinečné době z hlediska přístupu k informacím, a to jak negativním, tak pozitivním. A v prostoru sociálních médií se často objevují ty, které násilí oslavují. Proto je důležitá forma, kterou se o násilných činech informuje v médiích, i přehled rodičů o tom, co dělá dítě na sociálních sítích, jaké tam má přátele a v jakých skupinách se pohybuje,“ vysvětluje Vegrichtová.

Je dobré znát symboly, v jakých mládež komunikuje

Většině násilných trestných činů mladistvých předcházela varovná aktivita. „Když se podíváme na studie a kazuistiky, vidíme, že pachatelé podobných případů mají tendence je avizovat dopředu. Buď verbálně v rámci komunity spolužáků, nebo právě na sociálních sítích,“ dodává.

Proto je podle expertky důležité, aby v této souvislosti byla aktivní policie i veřejnost. „V rámci policie existuje speciální útvar – Národní centrála proti terorismu, extremismu a kyberkriminalitě. Kolegové v tomto útvaru jsou velmi znalí a dokážou dobře identifikovat varovné signály, které pro širokou veřejnost nemusí být úplně rozpoznatelné.“

Řada extremistických nebo jinak závadových skupin podle docentky Vegrichtové komunikuje v šifrách a používá různě kódované zprávy. Ostatně i běžná komunikace mládeže na sociálních sítích probíhá často v symbolech.

„Roli hraje nejenom symbol, ale třeba i jeho barva. Je opravdu důležité se v tom umět alespoň trochu orientovat a vědět, co to znamená. Protože právě v takovém symbolu může být třeba ta klíčová indicie, varovný signál, že se něco děje.“

Slabostí využívají vlivové skupiny

Jakkoliv se to nemusí starší generaci na první pohled zdát, sociální média podle expertky vyvíjí na dnešní teenagery poměrně velký tlak.

„Jaký máš mobil, jak jsi úspěšný na sociálních sítích, kolik máš lajků, jak jsou postované tvoje příspěvky... Pokud se dospívající dostane do životní fáze, kdy bude mít nějaký problém či slabost, hrozí, že se na něj zaměří extremistické skupiny, které na internetu působí,“ popisuje Barbora Vegrichtová.

Toto jsou skupiny, podle docentky Vegrichtové, velmi dobře cvičené, aby odhalily slabé jedince. „Cesty, jak se k nim dostat, jsou různé. Přes profily na sociálních sítích až po různé online hry nebo komerční kanály. Umí zahrát na tu správnou notu a velmi efektivní, manipulativní technikou, jim vsugerovat myšlenku, že svět pro ně nemá nějakým způsobem smysl, že se v něm nedokážou realizovat a nalézt tam štěstí.“

Děti je proto nutné vést k větší odolnosti. „Že se nám v životě něco nepodaří, je přirozené. Dva nebo tři pracovní, studijní nebo milostné neúspěchy nejsou důvodem, abychom obrátili agresi vůči ostatním,“ doplňuje odbornice.

Co je to hnutí Incel a proč je nebezpečné? Pomohlo by omezení internetu? Jak s bezpečnostními složkami spolupracují velké internetové platformy? A jak se jako odborník na radikalizaci dívala na miniseriál Adolescent? I o tom mluví Barbora Vegrichtová dále v Rozstřelu.