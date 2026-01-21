Kdy skončí noční mrazy? V pátek přijde drobná změna v počasí

  14:05
Předpověď počasí na následujících sedm dní se drží dosavadního modelu – přes den kolem nuly, v noci i deset stupňů pod nulou. V pátek má sněžit a o víkendu meteorologové očekávají mírné oteplení. Ale noční mrazy hned tak neskončí.
Mrazivé počasí Rejdice, Kořenov (7. ledna 2026)

Mrazivé počasí Rejdice, Kořenov (7. ledna 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)
Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)
Otužilkyně si vysekává díru v ledu do rybníka Terezka v pražské Liboci. (6....
Lázně na Lodi. Sauna na lodi v centru Prahy. Během zimních měsíců lidé...
Zimní počasí s teplotami pod nulou bude v Česku provázet i závěr ledna. Podle prognózy na následujících sedm dní, kterou Český hydrometeorologický ústav zveřejnil ve středu v poledne, budou mrazivé dny i noci. O víkendu se noční mrazy zmírní a od pondělí by místy mohlo být i pár stupňů nad nulou.

Předpověď počasí na příštích sedm dní
noční teploty (22-7 hod)nejvyšší denní teploty (7-22 hod)
čtvrtek 22. ledna-6 až -11 °C-2 až +3, místy -6 °C
pátek 23. ledna-5 až -10 °C-2 až +3, na západě Čech -5 °C
sobota 24. ledna0 až -5, na západě Čech -8 °C-1 až +4, na západě Čech -3 °C
neděle 25. ledna0 až -5, místy -8 °C-2 až +3, na JV a V až +5 °C
pondělí 26. ledna+2 až -3 °C-2 až +2, na Moravě místy +4 °C
od úterý do čtvrtka+2 až -7, místy -9 °C-4 až +1, postupně -1 až +4 °C

Ve čtvrtek počasí rozdělí Česko na slunečnou a zataženou polovinu. Zatímco na severu bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě se čeká zvětšená oblačnost a v jihozápadní polovině území převážně zataženo nízkou oblačností.

Nízká oblačnost se bude večer rozšiřovat na většinu území a v pátek bude zataženo v celé zemi. Postupně se výjimečně objeví slabé sněžení, hlavně na Moravě a ve Slezsku.

Jaké bude počasí o víkendu?

V sobotu i v neděli bude zataženo až oblačno. V sobotu se ojediněle ukáže polojasná obloha. Meteorologové předpovídají také výjimečně slabé sněžení, na Moravě a ve Slezsku večer místy sněžení nebo déšť se sněhem, ojediněle i mrznoucí. Teploty v noci klesnou k nule až -5 °C, v západní polovině Čech kolem -8 °C. Přes den bude -1 až +4 °C.

V neděli odpoledne a večer se postupně zejména v jižní polovině území objeví sněžení nebo déšť se sněhem, na Moravě a ve Slezsku pod 700 metry i srážky dešťové, výjimečně i mrznoucí. Noční teploty opět mezi 0 až -5 °C, v Čechách ojediněle až -8 stupňů. Přes den bude -2 až +3 °C, na jihovýchodě a východě místy kolem 5 nad nulou.

Mírnější noční mrazy by měly panovat i v pondělí, kdy se teplota bude pohybovat mezi +2 až -3 stupni Celsia, přes den bude od -2 až po +2. Obloha zůstane zatažené a na většině území bude sněžit. Na východní polovině území se v polohách pod 700 metry objeví déšť se sněhem nebo déšť a teploty na Moravě dosáhnou místy až +4 stupně Celsia.

Příroda na Vysočině čaruje, mráz proměnil mnohá místa v ledové království

Kdy skončí mrazy?

Ani výhled počasí na příští týden od úterý do čtvrtka neukazuje konec mrazivých nocí. Noční teploty se budou pohybovat mezi -2 až -7 stupni Celsia a na sněhu při vyjasnění může být až -9 °C.

Přes den zůstane zataženo až oblačno, místy bude občas sněžit a od středy se čeká v nižších polohách i déšť se sněhem nebo déšť. Přes den teploměry ukážou -4 až +1 stupeň, postupně -1 až +4 stupně Celsia.

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Opozice se spojila na podporu Grónska. Chybí jí jasný postoj české vlády

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU),...

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, ale pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...

21. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  14:25

Trump se zpožděním dorazil do Švýcarska. V Davosu pronáší očekávaný projev

Americký prezident Donald Trump (21. ledna 2026)

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu se zpožděním kvůli problémům s letadlem přiletěl do Curychu ve Švýcarsku, odkud nyní zamíří do Davosu. Tam pronese projev na výročním zasedání...

21. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  14:18

Glóby jdou po Babišově výroku na dračku. Zájem o ně vzrostl o stovky procent

Glóby se cenově pohybují ve stovkách korun, ty větší mohou stát i 2 500 korun....

Glóby se v posledních dnech staly nečekaným hitem českého internetu. Po výroku expremiéra Andreje Babiše o tom, že si pořídil glóbus za 15 tisíc korun, aby přesně věděl, kde leží Grónsko, začali lidé...

21. ledna 2026  14:14

Kriminalita v Česku meziročně klesla. Ubylo vražd, vzrostly mravnostní činy

Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...

Policie v loňském roce zaznamenala 170 051 trestných činů. Meziročně jejich počet klesl o 1,9 procenta. O rok dříve policisté registrovali o 3 271 skutků více. Policie spolu s dodatečně vyřešenými...

21. ledna 2026  11:11,  aktualizováno  14:07

Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

Policisté, kteří v pondělí zasahovali proti střelci na úřadě v Chřibské na Děčínsku, na sebe úmyslně strhávali jeho pozornost. Vyplývá to z informací, které k události nyní zveřejnili. Zároveň...

21. ledna 2026  13:47,  aktualizováno 

Kandidáty na ombudsmana jsou bývalý ústavní soudce Jirsa a právnička Kostolanská

Kandidáti Senátu na funkci veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a Jaromír...

Dva kandidáty na funkci ombudsmana vybral Senát. Jsou jimi bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a právnička z úřadu veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole volby neuspěli zástupce...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  13:48

Do pokoje hotelu se chtěl opilý cizinec dostat přes střechu, dolů to sám nezvládl

Centrum Plzně s katedrálou sv. Bartoloměje (13. května 2024)

O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se,...

21. ledna 2026  13:46

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

Při pádu z lešení zemřel muž v pražských Řeporyjích. (21. ledna 2026)

Muž v pražských Řeporyjích spadl na stavbě z lešení. Dělník se zřítil z výšky a při dopadu utrpěl smrtelná zranění. Okolnosti nehody prověřuje policie.

21. ledna 2026  13:43

Podvedli nás, říkají místní. Japonsko restartovalo největší atomovou elektrárnu světa

Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa společnosti Tokyo Electric Power Company v...

Japonská společnost Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti ve středu znovu uvedla do provozu jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je...

21. ledna 2026  13:42

„Začíná mu hrabat.“ Trump musí k psychologovi, sílí hlasy v Americe

Americký Donald Trump přichází na tiskovkou konferenci k 365 dnům ve funkci....

Velkohubá prohlášení o obsazení Grónska, hypertrofovaný narcismus, podivné tiskové konference či verbální halucinace o jedovatých hadech v Peru. V Americe se opět začíná spekulovat o psychickém stavu...

21. ledna 2026  13:30

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky postupně obnovují

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  13:24

