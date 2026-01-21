Zimní počasí s teplotami pod nulou bude v Česku provázet i závěr ledna. Podle prognózy na následujících sedm dní, kterou Český hydrometeorologický ústav zveřejnil ve středu v poledne, budou mrazivé dny i noci. O víkendu se noční mrazy zmírní a od pondělí by místy mohlo být i pár stupňů nad nulou.
|noční teploty (22-7 hod)
|nejvyšší denní teploty (7-22 hod)
|čtvrtek 22. ledna
|-6 až -11 °C
|-2 až +3, místy -6 °C
|pátek 23. ledna
|-5 až -10 °C
|-2 až +3, na západě Čech -5 °C
|sobota 24. ledna
|0 až -5, na západě Čech -8 °C
|-1 až +4, na západě Čech -3 °C
|neděle 25. ledna
|0 až -5, místy -8 °C
|-2 až +3, na JV a V až +5 °C
|pondělí 26. ledna
|+2 až -3 °C
|-2 až +2, na Moravě místy +4 °C
|od úterý do čtvrtka
|+2 až -7, místy -9 °C
|-4 až +1, postupně -1 až +4 °C
Ve čtvrtek počasí rozdělí Česko na slunečnou a zataženou polovinu. Zatímco na severu bude jasno až polojasno, na východě a severovýchodě se čeká zvětšená oblačnost a v jihozápadní polovině území převážně zataženo nízkou oblačností.
Nízká oblačnost se bude večer rozšiřovat na většinu území a v pátek bude zataženo v celé zemi. Postupně se výjimečně objeví slabé sněžení, hlavně na Moravě a ve Slezsku.
Jaké bude počasí o víkendu?
V sobotu i v neděli bude zataženo až oblačno. V sobotu se ojediněle ukáže polojasná obloha. Meteorologové předpovídají také výjimečně slabé sněžení, na Moravě a ve Slezsku večer místy sněžení nebo déšť se sněhem, ojediněle i mrznoucí. Teploty v noci klesnou k nule až -5 °C, v západní polovině Čech kolem -8 °C. Přes den bude -1 až +4 °C.
V neděli odpoledne a večer se postupně zejména v jižní polovině území objeví sněžení nebo déšť se sněhem, na Moravě a ve Slezsku pod 700 metry i srážky dešťové, výjimečně i mrznoucí. Noční teploty opět mezi 0 až -5 °C, v Čechách ojediněle až -8 stupňů. Přes den bude -2 až +3 °C, na jihovýchodě a východě místy kolem 5 nad nulou.
Mírnější noční mrazy by měly panovat i v pondělí, kdy se teplota bude pohybovat mezi +2 až -3 stupni Celsia, přes den bude od -2 až po +2. Obloha zůstane zatažené a na většině území bude sněžit. Na východní polovině území se v polohách pod 700 metry objeví déšť se sněhem nebo déšť a teploty na Moravě dosáhnou místy až +4 stupně Celsia.
Příroda na Vysočině čaruje, mráz proměnil mnohá místa v ledové království
Kdy skončí mrazy?
Ani výhled počasí na příští týden od úterý do čtvrtka neukazuje konec mrazivých nocí. Noční teploty se budou pohybovat mezi -2 až -7 stupni Celsia a na sněhu při vyjasnění může být až -9 °C.
Přes den zůstane zataženo až oblačno, místy bude občas sněžit a od středy se čeká v nižších polohách i déšť se sněhem nebo déšť. Přes den teploměry ukážou -4 až +1 stupeň, postupně -1 až +4 stupně Celsia.