Mimořádně vysoké teploty na konci května nekončí. A nejspíš ještě porostou. Důvodem je silná oblast vysokého tlaku nad střední a západní Evropou, kterou meteorologové nazývají tepelná kupole.
|
Kdy poleví vedro a jak bude o víkendu?
Co je tepelná kupole
Tepelná kupole (v angličtině heat dome, někdy se také překládá jako tepelný dóm) je oblast vysokého tlaku vzduchu, která vzniká nad konkrétním územím a funguje jako poklice: stlačuje pod sebou vzduch a tím brání příchodu studenějších front. Zároveň brání proudění, a tak znemožňuje vznik výraznější oblačnosti nad daným místem.
V současnosti je tato oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední a západní Evropou a přináší horký vzduch ze severu Afriky. Výsledkem je, že teploty v následujících dnech ještě porostou.
Jaké teploty jsou v Evropě
Očekávané teploty v Evropě budou 10 až 15 stupňů nad dlouhodobým průměrem pro konec května, který je v Česku kolem 20 °C.
V Česku v uplynulých dnech teploty atakovaly 30 stupňů a nejinak tomu bude v dalších dnech. „Pro oblast Prahy, Plzeňska a části Středočeského a Ústeckého kraje a jižní Moravu platí varování před teplotami vyššími než 31 °C,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí v úterý a ve středu, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky.
Francie v pondělí zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Teploty tento týden dosáhnou 33 až 36, na některých místech až 38 °C, což je i vzhledem k dlouhodobým teplotám velmi extrémní počasí, upozornil v Le Monde klimatolog Christophe Cassou. Meteorologové vydali výstrahu a podle agentury AFP je to poprvé, co byl výstražný systém aktivován tak brzy v roce.
Španělsko své historické květnové teplotní maximum 44 °C zřejmě nepokoří, zato si vysoce nadprůměrných teplot užije nejdéle.
Portugalsko, které má květnový rekord nad 40 °C, je na tom podobně. Ani zde se padnutí rekordu neočekává, zato dlouhotrvající vedra ano.
|
Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?
Ve Velké Británii padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. „Meteorologové označili situaci za bezprecedentní, protože podobné rekordy bývají překonávány spíše o desetiny stupně, nikoliv o více než dva stupně najednou,“ píše Guardian. Dosavadní rekord byl 32,8 stupně. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem pátého měsíce roku za 79 let.