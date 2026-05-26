Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdy poleví vedro? Nad Evropou vznikl zvláštní jev, který brání ochlazení

Pavla Žáková
  10:53
Rekordní vedra v Evropě jen tak nepoleví. Může za to zvláštní jev, který meteorologové nazývají tepelná kupole. Hromadí se v ní horký vzduch jako pod poklicí a brání přílivu studenější fronty a oblačnosti. Teploty mohou atakovat i 40 stupňů Celsia.
Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na Ústecku. (23. května 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...
Lidé si užívají prvního letního dne na skautském mezinárodním táboře v Ralsku....
První letní teploty ve Zlíně (23. května 2026)
První letní teploty ve Zlíně (23. května 2026)
20 fotografií

Mimořádně vysoké teploty na konci května nekončí. A nejspíš ještě porostou. Důvodem je silná oblast vysokého tlaku nad střední a západní Evropou, kterou meteorologové nazývají tepelná kupole.

Kdy poleví vedro a jak bude o víkendu?

Co je tepelná kupole

Tepelná kupole (v angličtině heat dome, někdy se také překládá jako tepelný dóm) je oblast vysokého tlaku vzduchu, která vzniká nad konkrétním územím a funguje jako poklice: stlačuje pod sebou vzduch a tím brání příchodu studenějších front. Zároveň brání proudění, a tak znemožňuje vznik výraznější oblačnosti nad daným místem.

V současnosti je tato oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední a západní Evropou a přináší horký vzduch ze severu Afriky. Výsledkem je, že teploty v následujících dnech ještě porostou.

Mapa očekávaných nejvyšších odpoledních teplot v úterý 26. května 2026

Nejvyšší teploty v Česku ve čtvrtek 28. května 2026

Jaké teploty jsou v Evropě

Očekávané teploty v Evropě budou 10 až 15 stupňů nad dlouhodobým průměrem pro konec května, který je v Česku kolem 20 °C.

V Česku v uplynulých dnech teploty atakovaly 30 stupňů a nejinak tomu bude v dalších dnech. „Pro oblast Prahy, Plzeňska a části Středočeského a Ústeckého kraje a jižní Moravu platí varování před teplotami vyššími než 31 °C,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.

Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí v úterý a ve středu, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky.

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na Ústecku. (23. května 2026)
Lidé si užívají prvního letního dne na skautském mezinárodním táboře v Ralsku. (23. května 2026)
První letní teploty ve Zlíně (23. května 2026)
První letní teploty ve Zlíně (23. května 2026)
20 fotografií

Francie v pondělí zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Teploty tento týden dosáhnou 33 až 36, na některých místech až 38 °C, což je i vzhledem k dlouhodobým teplotám velmi extrémní počasí, upozornil v Le Monde klimatolog Christophe Cassou. Meteorologové vydali výstrahu a podle agentury AFP je to poprvé, co byl výstražný systém aktivován tak brzy v roce.

Španělsko své historické květnové teplotní maximum 44 °C zřejmě nepokoří, zato si vysoce nadprůměrných teplot užije nejdéle.

Portugalsko, které má květnový rekord nad 40 °C, je na tom podobně. Ani zde se padnutí rekordu neočekává, zato dlouhotrvající vedra ano.

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Ve Velké Británii padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. „Meteorologové označili situaci za bezprecedentní, protože podobné rekordy bývají překonávány spíše o desetiny stupně, nikoliv o více než dva stupně najednou,“ píše Guardian. Dosavadní rekord byl 32,8 stupně. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem pátého měsíce roku za 79 let.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Kdy poleví vedro? Nad Evropou vznikl zvláštní jev, který brání ochlazení

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...

Rekordní vedra v Evropě jen tak nepoleví. Může za to zvláštní jev, který meteorologové nazývají tepelná kupole. Hromadí se v ní horký vzduch jako pod poklicí a brání přílivu studenější fronty a...

26. května 2026  10:53

Mám teď jiné priority a ambice, řekl Feri u soudu, který řeší jeho žádost o propuštění

Dominik Feri v jednací síni teplického okresního soudu. (26. května 2026)

Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Zdejší soud už podruhé projednává jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. První pokus letos v lednu nevyšel – teplický...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  10:49

Ruský veterán polil expartnerku kyselinou. Trest mi nehrozí, vykřikoval

Ruští vojáci absolvují bojový výcvik na frontě v Záporožské oblasti. (19....

Ruský veterán v Petrohradu polil svou bývalou partnerku kyselinou a pobodal ji. Šestadvacetiletá žena nyní bojuje v nemocnici o život. Útočník během napadení křičel, že se ničeho nebojí, protože se...

26. května 2026  10:41

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

26. května 2026  10:27

Digitální Česko 2.0. V plánu je i zakotvení umělé inteligence do státní správy

eDoklady

Vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a první náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka představil koncept Digitální Česko 2.0. Tedy strategické projekty pro digitalizaci státu....

26. května 2026  10:26

Po střetu s autem je cyklista v kritickém stavu, oživovali jej patnáct minut

Nehoda se stala na silnici z Dolního Benešova do Háje ve Slezsku těsně za...

Těžká zranění a masivní ztrátu krve utrpěl v pondělí odpoledne čtyřiapadesátiletý cyklista, který se na Opavsku při odbočování doleva střetl s autem, jež jelo za ním. Do nemocnice cyklistu v...

25. května 2026  21:49,  aktualizováno  26. 5. 10:25

Z časů protektorátu. Na pokračování Bobří řeky si čtenáři museli počkat desítky let

Rukopis J. Foglara románu Strach nad Bobří řekou

Více než padesát let si museli počkat čtenáři slavné foglarovky Hoši od Bobří řeky na pokračování. Temný román Strach nad Bobří řekou vyšel poprvé v roce 1989. Jaroslav Foglar se v něm inspiroval...

26. května 2026  10:25

VIDEO: Opilý řidič projel středem kruhového objezdu, zasekl se v keři

Nehoda automobilu na kruhovém objezdu v Jankovcově ulici v pražských...

V pražských Holešovicích havaroval v úterý brzy ráno osobní automobil, který projel rovně skrz kruhový objezd. Řidič následně ztratil nad vozem kontrolu a uvázl v keři, ze kterého ho musela...

26. května 2026  10:15

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

26. května 2026  10:14

Zemřel „táta odborářů“ Richard Falbr, výrazná tvář polistopadové politiky

Poslanec Evropského parlamentu Richard Falbr

Ve věku 85 let zemřel výrazný politik ČSSD a polistopadový odborový předák Richard Falbr. Informoval o tom portál Novinky.cz s odkazem na důvěryhodný zdroj z prostředí odborů.

26. května 2026  9:33,  aktualizováno  10:03

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

ANALÝZA: USA i Írán v lisu. Někam se to asi sune, ne však nutně k dobrému konci

Premium
ilustrační snímek

Pokud chcete vidět sílu slov v praxi, sledujte teď cenu ropy: prudce spadla, přestože v Perském zálivu se zdánlivě vůbec nic nového nestalo. Jen Donald Trump řekl, že „krásná“ dohoda je na spadnutí,...

26. května 2026

V Kyjevě zadrželi osmnáctiletého mladíka. Zjišťoval pro Rusy následky útoku

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko...

26. května 2026  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.