Kdy konečně zaprší? Mapa meteorologů ukazuje, kde čekat déšť, než se vrátí tropy

Nejvíce za posledních 12 hodin pršelo na jihu Čech, jihu a východě Moravy. Spadlo tam ojediněle i přes 20 mm atmosférických srážek.
„Dnes se srážky vyskytnou jen zpočátku na východě území. A další nejbližší srážky se objeví jen ojediněle v neděli večer na západě Čech,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ na svých sociálních sítích. A zveřejnili mapu s předpovědí úhrnu srážek za dnešní den.
Na pondělí pak předpovídají místy přeháňky, ojediněle i bouřky.
Jaké bude počasí o víkendu?
V pátek a v sobotu budou v Česku počasí provázet letní teploty většinou mezi 24 až 28 stupni, na jižní Moravě dosáhnou v pátek až 30 °C.
V sobotu budou odpolední teploty nejnižší na severu a severovýchodě území, budou se tam pohybovat kolem 24 stupňů. Na horách má být kolem 21 °C, ale na těch na severu a severovýchodě dokonce 19 °C.
V neděli se teploty vrátí nad tropickou třicítku na většině území, odpolední maxima se budou pohybovat mezi 29 až 34 °C, chladněji zůstane jen na severovýchodě, kde teploměry ukážou kolem 27 stupňů.
|
Počasí do konce léta? Meteorologové vydali potěšující předpověď
„Večer na západě čekáme přibývání oblačnosti, ojediněle i s možností přeháňky nebo bouřky,“ uvádí meteorologové. Úhrny srážek však budou do deseti milimetrů.
„Na začátku nového týdne bude horké počasí pokračovat a i nadále očekáváme silnou až velmi silnou zátěž teplem,“ varuje Český hydrometeorologický ústav v předpovědi.
Do Česka se vrátí tropické počasí
Pondělí přinese oblačnou až polojasnou oblohu, místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a později bude i ubývat oblačnost.
V noci teploty klesnou k 21 až 17 stupňům, na severovýchodě až ke 14 °C. Přes den však bude 30 až 35 stupňů Celsia.
V úterý bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle může vyskytnout přeháňka. V noci se teploty budou pohybovat mezi 20 až 15, na jihu Moravy kolem 22 stupňů. Přes den vyšplhají k 26 až 31, na jihu Moravy kolem 33 °C.
Od středy do pátku teploty ještě porostou. Bude jasno až polojasno, v noci teploty 20 až 15 a přes den 26 až 31, postupně 31 až 36 °C.