Rok 2026 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

Matouš Waller
  13:15
Zatímco v podzimní části školního roku 2025/2026 se řeší hlavně termín podzimních a vánočních prázdnin, v té jarní čekají školáky a studenty zásadní zkoušky. V polovině ledna začaly zápisy do základních škol, v únoru se podávají přihlášky na střední školy a na jaře se píšou přijímací i maturitní zkoušky. A kdy začnou letní prázdniny? Připravili jsme podrobný přehled.

Přijímací zkoušky na střední školu. | foto: Profimedia.cz

Přinášíme přehled nejdůležitějších termínů spojených se školním rokem, pro které se hodí včasná příprava. Nechybí data podávání přihlášek, přijímacích zkoušek, maturit, ale i prázdnin v celém příštím roce.

Střední školy

Zápis do 1. třídy na ZŠ

Zápisy do prvních tříd se přesouvají z jarního období na zimu. V roce 2026 probíhají od 15. ledna do 15. února. K zápisu musí každé dítě narozené do 31. srpna 2020, které ještě ve škole není. Výhodnou posunu zápisu na začátek roku je podle ministerstva více prostoru dítě na začátek školní docházky připravit.

Každé dítě má podle místa trvalého pobytu určenu spádovou základní školu. Tato škola má povinnost přijmout ho k povinné školní docházce, pokud má volnou kapacitu.

Nové zápisy do ZŠ 2026. Přehled změn pro rodiče budoucích prvňáčků

Přijímačky na střední školy

Systém i průběh přijímacího řízení je řízen centrálně. Jednotně jsou stanoveny náležitosti, které musí uchazeč splnit, i termíny zkoušek.

Kdy podat přihlášku

Přihlášku maximálně na tři střední školy seřazené podle priority uchazeči podávají skrze státní portál DiPSy. Variantou je také doručení papírového tiskopisu do každé zvolené školy. Termíny se liší podle kola:

  • První kolo: od 1. do 20. února 2026
  • Druhé kolo: od 19. do 25. května 2026

Kdy budou přijímací zkoušky

Termíny i náležitosti přijímacích zkoušek se liší podle druhu studia. Dělí se na dvě části – jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku.

Přijímací zkoušky na střední školy 2026: jaké jsou termíny a kdy budou výsledky

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 –Umění a užité umění.

První kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky se konají vždy v první polovině dubna. A vždy ve dvou řádných a ve dvou náhradních termínech.

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2026
1. termín2. termínNáhradní termín
Čtyřleté oborypátek 10. dubna pondělí 13. dubnastředa 29. dubna +
čtvrtek 30. dubna
Víceletá gymnáziaúterý 14. dubnastředa 15. dubnastředa 29. dubna +
čtvrtek 30. dubna

Školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky se nikdy nekryjí s daty jednotných zkoušek. V prvním kole se konají alespoň dva termíny.

  • od 15. března do 23. dubna 2026 (řádné)
  • od 24. dubna do 5. května 2026 (náhradní)

Výsledky z 1. kola budou zveřejněny v pátek 15. května 2026

Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Seznam škol, které budou pro neúspěšné uchazeče pořádat druhé kolo, vznikne po vyhlášení výsledků prvního kola. Ve druhém kole už jsou termíny sjednocené – talentové i školní přijímací zkoušky se konají od 8. do 14. června 2026.

Důležité termíny pro druhé kolo:

  • zveřejnění seznamu škol s volnými místy: pondělí 18. května 2026
  • podání přihlášky přes DiPSy: od úterý 19. do neděle 24. května 2026
  • druhé kolo přijímacích zkoušek: od pondělí 8. června do pátku 12. června 2026
  • zveřejnění výsledků druhého kola: úterý 23. června 2026

Po přijetí na střední školu už uchazeči nemusí řešit formální zápis. Na školu jsou dle dosažených výsledků zapsáni automaticky podle priority uvedené v přihlášce.

Termíny maturit

Maturitní zkoušky se konají ve dvou obdobích – na jaře (v květnu nebo červnu) a na podzim (v září). Termíny závěrečných zkoušek na středních školách jsou stanoveny jednotně pro všechny školy. Konkrétní data konání pak stanovují ředitelé škol alespoň dva měsíce před jejich konáním.

Termíny v jarním období

  • Didaktické testy: 4. – 7. května 2026
  • Profilové zkoušky: 16. května – 10. června 2026

Termíny v podzimním období

  • Didaktické testy: 1. – 10. září 2026
  • Profilové zkoušky: 1. – 20. září 2026

Prvním řádným termínem je jarní období, v případě neúspěchu má pak student dva opravné pokusy – první z nich je právě v září.

Maturita 2026: Důležité termíny a aktuální informace. Na co se připravit?

Termíny pro přihlášení

K maturitním zkouškám je nezbytné podat v předstihu přihlášku, kterou žák odevzdává k rukám ředitele školy. Termín pro květnové zkoušky uplynul počátkem prosince, na podzimní období lze přihlášku podat do 25. června 2026.

Kdy budou prázdniny? V každém ročním období

V roce 2026 budou například letní prázdniny patři k těm nejkratším možným – přes léto žáci nebudou muset do lavic jen 62 dní, zatímco v roce 2025 měli díky víkendům o tři dny více.

Celkem si v roce 2026 od začátku ledna do konce prosince užijí 58 všedních dnů bez vyučování. Pokud by s nimi chtěli každé takové volno trávit rodiče, dovolená 25 dnů by nestačila ani kdyby se střídali.

Prázdniny v roce 2026
Vánoční prázdniny22. 12. 2025 – 4. 1. 2026 1 pracovní den (2026)
Pololetní prázdninypátek 30. 1. 20261 pracovní den
Jarní V rozmezí 2. 2. - 15. 3. 20265 pracovních dnů
Velikonoční prázdninyčtvrtek 2. 4. 2026 – pondělí 6. 4. 20261 pracovní den
Letní prázdninystředa 1. 7. – pondělí 31. 8. 202643 pracovních dnů
Podzimní prázdninystředa 28. 10. – pátek 30. 10. 20262 pracovní dny
Vánoční prázdninystředa 23. 12. 2026 – neděle 3. 1. 20275 pracovních dní (2026)

Termíny týdenních jarních prázdnin budou jako obvykle odstupňovány dle okresu, ve kterém daná škola sídlí. Probíhat budou od počátku února až do poloviny března.

Jarní prázdniny v roce 2026
OkresyTermín
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník2. 2. - 8. 2. 2026
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov9. 2. - 15. 2. 2026
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná16. 2. - 22. 2. 2026
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek23. 2. - 1. 3. 2026
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín2. 3. - 8. 3. 2026
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál9. 3. – 15. 3. 2026

Termíny prázdnin i v příštím školním roce stanovilo ministerstvo školství. Každý rok se okresy v tabulce posouvají, aby vždy po šesti letech měly volno hned na začátku února.

