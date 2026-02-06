Popeleční středa ukončí masopustní hodování a začne dlouhý půst

Petra Škraňková
  10:30
Popeleční středa bude letos 18. února. Tímto dnem končí čas masopustu a křesťanům začíná čtyřicetidenní půst, jehož smyslem je duchovní očista před Velikonocemi. Půst skončí po Velkém pátku na Bílou sobotu 4. dubna 2026.

V brněnském kostele u Minoritů věřící přijímá z rukou kněze popelec, znamení kříže, udělované na Popeleční středu | foto: Monika Hlaváčová, MF DNES

Kněží na Popeleční středu udělují věřícím takzvaný popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo. Přijetí popelce je vyjádřením kajícnosti, symbolickým vyznáním viny a hříchu a vůle vnitřně se očistit. Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku, letos vychází na 5. dubna.

Během příprav na největší křesťanské svátky připomínající ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista by křesťané měli být střídmí nejen v jídle, ale měli by se dočasně vzdát věcí nebo činností, na které jsou zvyklí a které jim ulehčují život.

Blíží se prodloužený víkend. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody?

Nejen věřící se mohou také připojit ke starobylé tradici - postní almužně. Ušetřené peníze za odřeknuté požitky mohou věnovat do papírových postních kasiček, které lze vyzvednout ve farnostech. Získaný obnos rozdělí farnosti ve spolupráci s místními charitami lidem v těžké životní situaci - chudým, nemocným a handicapovaným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.

Na jaké dny vycházejí Velikonoce v roce 2026

Velikonoce 2025
Popeleční středa18. února
40denní půst18. února – 2. dubna
Pašijový týden od pondělí 30. března
Modré pondělí30. března
Žluté nebo Šedivé úterý31. března
Škaredá (sazometná středa)1. dubna
Školní velikonoční prázdniny čtvrtek 2. dubna
Zelený čtvrtek2. dubna
Velký pátek – státní svátek3. dubna
Bílá sobota4. dubna
Boží hod velikonočníneděle 5. dubna
Velikonoční pondělí – státní svátek6. dubna

Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při Květné neděli. Poté uděluje věřícím popelec - každého označí popelem na čele a řekne přitom: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.

Když vás přepadne masopust, přesedlejte na smažené koblihy a vdolky

Popelec se uděluje v tento den od konce 11. století. Mše s udílením popelce se dnes konají po celém Česku. Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě ji večer bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.

Samotná Popeleční středa je dnem přísného postu, věřící vůbe nejedí maso a také omezují celkově množství jídla ten den. Platí to pro dospělé mezi 18 a 60 lety.

Tímto dnem také začíná čtyřicetidenní půst, inspirovaný Ježíšovým pobytem na poušti. Čtyřicítka je symbolické číslo, v Bibli je to čas potřebný k obrácení, ke změně života, k pochopení toho, kam člověka chce Bůh vést. Právě 40 dnů byl Mojžíš na hoře Sinaji, v Ninive byl po příchodu proroka Jonáše vyhlášen 40denní půst a 40 dnů se Ježíš postil, zatímco ho pokoušel satan v poušti.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

