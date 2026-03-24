Věnujete se tématu nedobrovolně hospitalizovaných lidí. Původně jste se specializoval na správní a stavební právo. Jak jste se k tomu dostal?
Úplně náhodou. Asi před pěti lety se na mě obrátila známá, která se dostala do kontaktu s člověkem nedobrovolně hospitalizovaným na psychiatrii. Věděla, že se věnuji hlavně správnímu právu, a ptala se, jestli bych se přesto případu neujal. Zjistil jsem, že systém je sice celkem precizně popsán v zákoně a ochrana práv pacientů působí na papíře robustně, ale praxe je výrazně slabší.
Někdy stačí tvrzení, že je někdo nebezpečný. Systém by měl být ochoten a schopen každou takovou situaci důkladně prověřit. V praxi se to ale často neděje.