Jakmile v pátek 30. října skončí podzimní prázdniny a děti se po víkendu vrátí 2. listopadu do lavic, oficiální celostátní prázdniny vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) si dají pauzu až do konce prosince.
Přesto se v kalendáři rýsuje ještě jedno významné volno navíc. V úterý 17. listopadu 2026 si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii. Jelikož tento státní svátek připadá na úterý, řada ředitelů škol využívá své zákonné pravomoci a na pondělí 16. listopadu vyhlašuje ředitelské volno.
|
Ředitelské volno a zavřené družiny. Co mají dělat rodiče, kterým nezbývá dovolená?
Pokud vaši školu tento krok potká, děti získají čtyři dny souvislého volna v kuse (od soboty 14. do úterý 17. listopadu).
Na rozdíl od oficiálních prázdnin však při ředitelském volnu může zůstat otevřená školní družina i se zajištěním oběda – závisí to na rozhodnutí konkrétního vedení školy. Pokud váháte, jak v takové situaci skloubit péči o děti s prací a zda lze využít home office či úpravu pracovní doby, prostudujte si náš přehled:
Jak letos vycházejí Vánoce
Králem zimního odpočinku jsou samozřejmě Vánoce. Letos vycházejí mimořádně výhodně – Štědrý den připadá na čtvrtek 24. prosince, 1. svátek vánoční na pátek a 26. prosince bude v sobotu. To jsou čtyři dny pracovního volna v kuse.
Přehled vánočního volna v čase
Dětem začínají vánoční prázdniny podle oficiálního harmonogramu MŠMT ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.
Školáky tak čeká 12 dní souvislého volna, které zahrnují 8 pracovních dní a 4 dny víkendu.
V některých školách může být volno ještě delší. Pokud ředitelé vyhlásí ředitelské volno i na pondělí 21. a úterý 22. prosince, odejdou děti ze školních lavic už v pátek 18. prosince a domů se vrátí až po 16 dnech. Zda k tomuto prodloužení vaše škola sáhla, je nutné si ověřit přímo na jejích stránkách.
Zaměstnanci mohou získat za čtyři dny dovolené 11 dní. Na nepřetržité volno od čtvrtka 24. prosince 2026 do neděle 3. ledna 2027 stačí vypsat si dovolenou na dobu od pondělí 28. prosince do čtvrtka 31. prosince. V některých firmách je silvestr vyhlášen dnem pracovního volna, na který dovolená není zapotřebí.
Bez dovolené budou mít pracující prodloužený víkend po silvestru, který se letos slaví ve čtvrtek. Pátek 1. ledna je státní svátek a díky němu bude hned první víkend v roce 2027 prodloužený.
Pololetní, jarní a velikonoční prázdniny 2027
Jakmile se děti po novém roce rozkoukají, čeká je série dalších krátkých i delších pauz, na které dospělí nárok nemají.
1. Jednodenní pololetní prázdniny
Vysvědčení za první pololetí dostanou žáci ve čtvrtek 28. ledna 2027. Jednodenní pololetní prázdniny připadají na pátek 29. ledna 2027. Spolu s víkendem tak dětem vznikne třídenní odpočinek.
Školní rok 2026/27:
2. Jarní prázdniny podle oficiální vyhlášky MŠMT
Tradiční týdenní jarní prázdniny jsou rozloženy do šesti turnusů podle sídla školy:
- 1. 2. – 7. 2. 2027: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
- 8. 2. – 14. 2. 2027: Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
- 15. 2. – 21. 2. 2027: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
- 22. 2. – 28. 2. 2027: Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
- 1. 3. – 7. 3. 2027: Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
- 8. 3. – 14. 3. 2027: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
3. Velikonoční prázdniny
Na jaře potěší děti velikonoční volno. Samotné velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 25. března 2027. Bezprostředně na ně však navazuje Velký pátek (26. března), víkend a Velikonoční pondělí (29. března). Školáci tak získají 5 dní souvislého volna v kuse a do lavic se vrátí až v úterý 30. března.
Dospělí mají volno jen o jeden den kratší. Od roku 2016 se slaví Velký pátek jako státní svátek (obchody zůstávají otevřené), velkým svátkem, který zavírá obchody, je pak Velikonoční pondělí.