Lidovci si zvolí šéfa. Jeho úkol bude najít pro KDU-ČSL více voličů

Hlavním úkolem nového předsedy lidovců bude najít pro stranu více voličů. KDU-ČSL by se podle průzkumů sama nedostala do Sněmovny, protože její preference jsou dlouhodobě hluboko pod 5 procenty.

Zatím lidovce zachraňuje to, že jsou součástí koalice SPOLU s občanskými demokraty a TOP 09.

Partnery lidovců také bude nejvíc zajímat, zda stranu povede politik, který bude chtít pokračovat v koalici SPOLU, nebo někdo, kdy by chtěl vsadit na samostatnou kandidaturu KDU-ČSL.

Favoritem volby předsedy je ministr zemědělství Marek Výborný, kterého podporuje nejsilnější organizace strany z jižní Moravy. A krýt záda mu chce z pozice prvního místopředsedy ministr životního prostředí Petr Hladík.

Pozici Jurečky oslabila kauza vánočního večírku, který se na ministerstvu práce a sociálních věcí konal i poté, co už se vědělo, že na Filozofické fakultě Karlovy univerzity vraždil student, který zabil čtrnáct lidí a pak při policejním zásahu i sám sebe. Svou pozici ještě ustál, ale jen s tím, že si určil tři podmínky, aby vůbec kandidoval na šéfa strany. Nesplnil je, přesto kandiduje. Nepodařilo se mu obrátit negativní trend vývoje preferencí KDU-ČSL.

„Máme před sebou úkol vyhrát volby v roce 2025, a to v rámci koalice SPOLU,“ uvedl jeho vyzyvatel Výborný. „Máme jasno v hodnotách, programových prioritách, přes to máme tendenci vést kulturní války. Nikoho to nezajímá, voliče to nezajímá,“ popsal, co podle něj lidovcům škodí. Voliči podle něj ocení, dostupnost veřejných služeb v obcích či možnost koupit si zdravé potraviny. Měli by tak vědět, že lidovci se zajímají o každou obec.

Čunek řekl, že strana se odklonila od své filozofie konzervativní strany. „Příliš se rozpřáhla a tím rozbředla a rozmělnila své působení. Jsem přesvědčen, že přestože je to druhá nejstarší strana v republice, že má pořád co říct a je v tomto ohledu nezastupitelná v našem politickém systému. Nicméně se začala tlačit tam, kde je plno a kam ani vůbec nepatří, a to je liberální směr či liberální postoje, které zastupuje TOP 09, Piráti a STAN a tak dále. To je důvod, proč jsem se k tomu rozhodl,“ uvedl Čunek, který už stranu vedl od roku 2006 do roku 2009. Podle něj by neměla být zeď mezi KDU-ČSL a ANO.

„Jsem pro to, aby se ty jednání vedla dál a koalice SPOLU pokračovala za podmínek, že KDU-ČSL bude důstojně schopna plnit svůj program,“ řekl iDNES.cz jihočeský poslanec Šimon Heller. „KDU-ČSL se musí jasně vyhranit a prosazovat svůj program, byť to třeba nebude úplně příjemné. Například v otázce navrácení superhrubé mzdy,“ prohlásil Heller.

„Když tam jsou tři předsedové, tak by tam taky mohl být někdo trochu nový, jsem si říkal. Samozřejmě jsem si dobře vědom, že nejsem největším favoritem v té volbě,“ řekl šéf pražských lidovců a pátý kandidát na předsedu KDU-ČSL.