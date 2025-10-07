Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády, řekl šéf lidovců Výborný

Rozhodující pro osud koalice SPOLU bude ale rozhodnutí ODS. V úterý jedná výkonná rada ODS, v lednu se má uskutečnit volební sněm ODS.
Novým šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL je Tom Philipp. prvním místopředsedou klubu Jiří Horák. Lidovci budou podle šéfa strany Marka Výborného usilovat o post jednoho místopředsedy Sněmovny.
Lidovci odmítli snahu Okamury odvolat policejního prezidenta
Lidovci také kriticky reagovali na snahu šéfa SPD Tomia Okamury prosadit odvolání policejního prezidenta Martina Vondráška. SPD usiluje při jednání o nové vládě s ANO a Motoristy sobě o získání křesla ministra vnitra.
„Je to politika zastrašování. Jediný kdo rozhoduje o trestu a vině je soud,“ řekl dosavadní místopředseda Sněmovny Jan Bartošek.
Lidovců se do Sněmovny dostalo šestnáct. Vedle Bartoška a tří členů vlády za KDU-ČSL uspěly i nové tváře, například místopředsedkyně KDU-ČSL a starostka Kravař na Opavsku Monika Brzesková nebo analytik na ministerstvu práce a sociálních věcí Benjamin Činčila.
Po volbách do Sněmovny v roce 2021 měla KDU-ČSL 23 poslanců, klub od roku 2023 vedl Aleš Dufek. Letos už mandát neobhajoval.