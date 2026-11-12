Celoroční provoz obchodů je zvrhlost, míní Středula. Diktovat nechceme, řekl Nacher

V současné době mohou být prodejny ze zákona otevřené o pěti státních svátcích. Nakoupit si lidé mohou na Velký pátek, 1. května, 5. a 6. července a 17. listopadu. Právě to chtějí lidovci změnit. „Máme před prvním čtením dvou sněmovních tisků, které se problematiky týkají,“ zdůvodnil svolání schůzky Výborný. Sám nicméně připustil, že Sněmovna má aktuálně k řešení řadu naléhavějších témat.
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Zákaz se nyní nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, letištní prodejny nebo obchody na nádražích či v nemocnicích. Specifická je otevírací doba na Štědrý den, kdy mohou být obchody v provozu do dvanácti hodin. To vše chtějí lidovci zachovat.
Lidé si nakoupí dopředu, míní Výborný
Podle Výborného by lidé měli mít o státním svátku prostor k tomu, aby ho strávili se svými rodinami či se kulturně rozvíjeli. „Bezpečný chod státu musí být zajištěn. Ale těm, kteří mohou, by neměly být v trávení volného času kladeny překážky,“ řekl.
S tím souhlasil i šéf odborářů Josef Středula. „Otevření prodejen každý den považuji za zvrhlost,“ vystoupil ostře a dodal, že i proto se k dané úpravě v minulosti přistoupilo. „Hledala se cesta mezi nulovou regulací a kompromisem, byť z toho vznikl tento chaos,“ řekl. Oba pohledy označil za logické, obchod však dle jeho názoru není prostředí, kde by pracovní doba měla být nepřetržitá.
Výborný si navíc nemyslí, že by zavřené obchody znamenaly znevýhodnění pro podnikatele. „Lidé si v předsvátečním období nakoupí do zásoby, což zisky zvýší,“ uvedl. To naopak kritizovala Romana Nýdrle ze Svazu průmyslu a obchodu, podle níž taková situace vede k zátěži na logistiku i zaměstnance a zahlcení prodejny.
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Slova se ujala také prezidentka Unie zaměstnanců Renáta Burianová. „Ve všech pádech skloňujeme směrnici o slaďování pracovního a soukromého života,“ řekla s tím, že zejména o Vánocích je volno i pro rodinný život velmi důležité. Upozornila i na to, že zaměstnanec náhradní volno sice dostane, avšak v den, kdy čas nemusí mít zbytek jeho rodiny.
„Rozšíření na všechny státní svátky by bylo ideální. Nikdy jsme naopak nechtěli, aby do zákona přibylo uzavření o nedělích,“ dodala. Zmínila také rozhodnutí Ústavního soudu, jenž regulaci otevírací doby ve svátky označil za přiměřenou, nikoli za odporující svobodě podnikání.
Rozhodnutí musí být na lidech, zní od odpůrců
S opačným postojem na schůzku dorazili zástupci dalších stran. I oni argumentují snahou o zjednodušení. „Vždy nám přišlo absurdní, proč se stanovila hranice 200 metrů,“ uvedl poslanec Jan Bureš z ODS. Upozornil také na to, že zákaz platí pouze pro kamenné obchody, nikoli pro e-shopy, což může způsobovat nerovnosti.
Podle něj do práce ve svátek chodí řada dalších potřebných profesí, ale i například pracovníci v gastronomii, a není tedy důvod zvýhodňovat zaměstnance velkoobchodů. „Podle našeho názoru, je jediným čistým řešením zrušení tohoto zákona a ponechání rozhodnutí na lidech, zda ve státní svátek chtějí nakupovat a co se svým časem udělají.
Proti jakékoli regulaci se postavil také poslanec Patrik Nacher (ANO). „Nechtěl bych vychovávat firmy ani zákazníky,“ řekl. Připustil však, že na tomto názoru není v klubu hnutí ANO shoda. Následně dodal, že ačkoli by sám rozšíření zavření doby nepodpořil, bude to přesto lepší než současný nepřehledný stav.
Obdobně se vyjádřil i poslanec Jiří Barták (Motoristé). „Nejsem příznivcem žádných zákazů. Z obchodních center se u nás staly chrámy, ale neměli bychom to regulovat my,“ řekl s tím, že by si lidé pracující ve svátek zasloužili vyšší příplatky. Odlehčeně nadnesl i možnost, že by si své otevření vybraly prodejny u zákazníků formou poplatku.
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Otevírací doba v obchodech v době svátků
Diskuzi na dané téma se poslanci za ODS pokoušeli ve Sněmovně zavést už letos na jaře. S jejich návrhem tenkrát souhlasil také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, jemuž obdobně vadí zásah do svobody podnikání. S tím souhlasil i předseda Motoristů a ministr zahraniční Petr Macinka.
Zástupci vládního kabinetu se nicméně v červenci nechali slyšet, že úprava otevírací doby, ať už jakákoli, není potřeba. Podle předsedy vlády Andreje Babiše není pro lidi problém, si na internetu vyhledat, zda má v daný den obchod otevřeno a vicepremiér Karel Havlíček dodal, že si Češi na současný systém zvykli.