Výborný: Jurečka by měl ministrem zůstat, v krajích i Senátu chceme posílit

„Je dobrým ministrem a bez ohledu na to, zda zůstane, nebo nezůstane předsedou, tak by měl zůstat ministrem,“ říká Výborný v rozhovoru pro MF DNES.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka si dal dva mandáty v eurovolbách jako podmínku pro to, aby na podzim obhajoval křeslo. To se nestalo, dodrží podle vás svůj slib a skončí?

To je otázka na Mariana Jurečku, nikoliv na mě.

On sám po eurovolbách řekl, že chce v klidu zvážit další kroky a věc prodiskutovat s vedením strany. Už k tomu došlo?

Minulý týden jsme se tomu zevrubně věnovali na jednání předsednictva. Další zásadní jednání nás v tomto smyslu čeká v týdnu. Ve čtvrtek jedná celostátní výbor a v pátek se schází celostátní konference, kde budeme diskutovat i výsledky strany a hlavně koalice SPOLU v eurovolbách.