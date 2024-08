Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

O Praze se říkávalo, že by tam volby vyhrála i Klausova tenisová raketa. Podobně by už dlouho ve Vsetíně a na Vsetínsku vyhrál volby i francouzák Jiřího Čunka, který je vyučený automechanik. Mohl by však Čunek promluvit i do volby předsedy lidovců, která stranu brzy čeká? glosuje komentátor MF DNES Miroslav Korecký.