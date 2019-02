Příval fotek homosexuálních párů považuji za vtip, říká lidovec Bělobrádek

„Pochlubte se nám také do komentářů fotkou se svojí drahou polovičkou nebo s celou rodinou a vyhrajte večeři s novým předsedou KDU-ČSL!“ vyzvali lidovci uživatele Facebooku v neděli na své stránce s tím, že soutěž potrvá týden. Vítěz měl povečeřet s novým předsedou strany v prvních dvou měsících jeho mandátu.

K úternímu odpoledni přibyla pod příspěvkem stovka příspěvků. Většina fotografií však zobrazovala homosexuální páry. Gayové a lesby pojali soutěž jako příležitost k tomu, aby mohli pošťouchnout stranu, která k manželství stejnopohlavních párů zaujímá striktně odmítavý postoj. A navíc se zasazuje o to, aby bylo tradiční manželství muže a ženy zakotveno v ústavě.

„Můj partner Honza, adoptovaný syn Vojta a já. Spolu 11 let, čekáme na manželství,“ zní jeden z komentářů nad fotkou. Další komentář se do lidovců strefuje slovy: „Posílám fotku s mou partnerkou Klárou, tchyní, švagrem a švagrovou (které vlastně podle současného zákona nemám), ze společného výletu.“

Na záplavu fotografií stejnopohlavních párů zareagovala mluvčí lidovců Denisa Morgensteinová pro server Lidovky.cz ujištěním, že strana do vyhodnocení zahrne všechny fotografie „Byl Národní týden manželství a my jsme chtěli upozornit na důležitost manželství, protože je to pro KDU-ČSL podstatná hodnota. Neuvedli jsme, že to musí být fotografie pouze manželů nebo heterosexuálních párů. Pokud chtějí přidávat fotky, samozřejmě je přidávat mohou,“ uvedla.



Podle současného předsedy strany Pavla Bělobrádka se jednalo o soutěž k Národnímu týdnu manželství, chápe ji proto jako výzvu manželským párům. „Tedy ani nesezdaným, ani těm, kteří žijí v mnohoženství, tlupách ani stejnopohlavním párům. Tudíž nesezdané páry, registrované páry či muže se všemi jeho manželkami, jako to bývá například u muslimů, nebo druhy a družky soutěž na mysli neměla. Přihlášení těchto lidí považuji za vtip,“ odpověděl Bělobrádek.

Novým předsedou, kterého bude strana na březnovém sjezdu volit, by mohl být Marian Jurečka. I jeho reakce LGBT komunity na soutěž spíše pobavila. „KDU-ČSL je ve svých názorech na rodinu konzistentní. Má jít pouze o vztah muže a ženy. Za posledních osm let jsme se však posunuli v tom, že chceme diskutovat o legislativní změně registrovaného partnerství. Rozumím tomu, že partneři chtějí mít přístup k informacím o zdraví toho druhého a další práva, která nyní nemají,“ říká Jurečka. Ke stolu společně s homosexály by prý klidně usedl, pokud by takový pár soutěž z facebookových stránek KDU-ČSL vyhrál.

Stejné situaci se nebrání ani další kandidát na předsedu a stávající místopředseda strany Jan Bartošek. „KDU-ČSL je zastáncem tradiční podoby rodiny. Ale to přece neznamená, že odmítnu mluvit s těmi, kteří mají svůj soukromý život uspořádán jinak. Takže ano: nemám problém usednout k večeři se slušnými a příjemnými lidmi,“ řekl iDNES.cz Jan Bartošek.