Upřednostňuje při nákupech zahraniční firmy, kritizují lidovci Babišův kabinet

KDU-ČSL také požaduje vysvětlení, proč ministerstvo zdravotnictví nakoupilo ochranné pomůcky za více než miliardu korun od firmy, která do té doby nevytvářela žádný zisk, jak upozornil Deník N.



„Stále dokola se dozvídáme, že s českými firmami nikdo nejednal a na jejich mnohdy opakované nabídky nikdo nereagoval,“ uvedl v tiskové zprávě předseda lidovců Marian Jurečka. Představitelé vlády v minulosti uváděli, že se obrátili na zahraniční dodavatele, protože čeští výrobci nemohli nabídnout potřebné vybavení v dostatečném objemu.

Podle Jurečky musí být nyní hlavní prioritou zajištění co největší soběstačnosti v dodávkách ochranných pomůcek a dalšího vybavení pro boj s epidemií koronaviru. „Nemůžeme se spoléhat na to, co se podaří nakoupit v zahraničí, kdy se k nám dodávka dostane a v jaké kvalitě nakonec bude,“ uvedl. Lidovci považují podporu domácích firem i za vhodný způsob pro nastartování české ekonomiky, která kvůli restriktivním opatřením přijatým kvůli epidemii zpomalila.

Místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský také vyzval k vyšetření nákupu zdravotnických potřeb, na který upozornil Deník N. Podle serveru ministerstvo zdravotnictví nakoupilo od společnosti La Factory ochranné pomůcky za 1,24 miliardy korun. Firma však podle obchodního rejstříku v minulosti nevykázala žádné tržby.

„Zdá se, že nouzový stav byl zneužitý k podivným nákupům. A pokud se potvrdí zpráva, kterou publikoval Deník N, měla by tyto nákupy důkladně vyšetřit policie. Jestliže se podezření potvrdí, pak je namístě rezignace ministra zdravotnictví (Adama Vojtěcha, za ANO),“ uvedl Zdechovský.