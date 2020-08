Lidovci vyzvali k adresným sankcím kvůli manipulacím voleb v Bělorusku

Lidovci předpokládají, že i kdyby poslanci nový bod nezařadili, premiér Andrej Babiš či ministr zahraničí Tomáš Petříček k situaci v Bělorusku ve Sněmovně vystoupí.

Sociální demokraté nemají podle šéfa klubu Jana Chvojky výhrady k tomu, aby poslanci o situaci v Bělorusku diskutovali.

Premiér Andrej Babiš v úterý po jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu uvedl, že nevidí důvod pro uvalení samostatných českých sankcí vůči běloruským představitelům. Je podle něj potřeba jednotný postup Evropské unie.



„Mají to být sankce vůči konkrétním osobám. To nejsme my, kteří to navrhují, bude to návrh Evropy, který by měl přinutit ten režim, aby akceptoval právo Bělorusů na svobodné volby,“ řekl Babiš.

„Je důležité, a to chci zdůraznit, že hlavně Bělorusové si musí určit svoji budoucnost. Oni si musí rozhodnout, co se stane v jejich zemi. Nikdo jim nechce nic vnucovat,“ uvedl Babiš.

Prezident Miloš Zeman se dosud k protestům požadujícím odchod Lukašenka a svobodné volby nevyjádřil.

Na dosud největší demonstraci v Bělorusku se v neděli sešlo podle odhadů až 200 tisíc lidí, do stávky vstoupily tisíce zaměstnanců státních podniků. Opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská, která podle oficiálních výsledků získala přes deset procent hlasů, z litevského exilu vzkázala, že je připravena se postavit do čela národa. Ruský prezident Vladimir Putin po víkendových telefonátech s Lukašenkem přislíbil poskytnout Bělorusku podporu s ochranou bezpečnosti.