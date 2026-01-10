Sto metrů od vchodu do zámečku ale tentokrát leží na promrzlé zemi nájemný vrah. Zatajil dech a zmáčkl spoušť. Jediná rána, speciálně upravená střela, aby způsobila větší zranění, prosviští a trefí Mrázka přímo do srdce. Byť policisté si už minimálně tři roky myslí, že vědí, proč Mrázek zemřel i kdo byl vrahem, dostatek důkazů pro obvinění dosud nenašli. A čas se rychle krátí – na vyřešení vraždy největšího kmotra podsvětí mají posledních pár dnů. Po dvaceti letech bude totiž za dva týdny promlčena, a i kdyby se vrah pak sám přihlásil, odsouzen už za Mrázkovu smrt nikdy nebude.
Vraždu by mohla pomoci vyřešit tajná nahrávka právě kontrarozvědky. Jenže v ten den – ačkoliv zpravodajci Mrázkovo sídlo natáčeli tři měsíce – záhadně kamera nic podle tehdejších tvrzení nenahrála.