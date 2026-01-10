Kdo zabil kmotra Mrázka. Seriál iDNES.cz přináší nové detaily vraždy krále podsvětí

Dům v Durychové ulici čp 101 v Praze 4. Místo, kde byl zasažen smrtelným výstřelem profesionála, nekorunovaný vládce českého podsvětí, František Mrázek.

Václav Janouš
Mrzlo. Ze dveří zámečku na pražské Lhotce vyšel ve středu 25. ledna 2006 v osm hodin večer kmotr podsvětí František Mrázek. Měl svůj rituál: podíval se v kanceláři na zprávy a po nich zamířil domů. Pancéřovým mercedesem, který měl s řidičem přistavený vždy u vchodu. Zbývalo mu pár chvil života... Seriál iDNES.cz k dvacetiletému výročí vraždy muže, který ovlivňoval politiku i byznys v Česku, přináší nové detaily ze spisu i nové citace z Kubiceho zprávy.

