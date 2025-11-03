Kdo rozhoduje o Česku? Nejčastěji padesátník v saku, ne nová generace

Výsledek letošních voleb ovlivnilo kroužkování a v poslaneckých lavicích usedne nejvíce mladých lidí od roku 2010. Do Sněmovny se také dostalo historicky nejvíce žen od vzniku samostatné republiky.
Podle dat Českého statistického úřadu letos nejvíce uspěli mladí kandidáti u hnutí Starostové a nezávislí – z kandidátek hnutí vzešlo pět nových poslanců mladších třiceti let. Piráti a koalice SPOLU do Sněmovny dostali po třech dvacátnících a Motoristé jednoho.
Na opačném konci spektra stojí pětice zástupců starších 70 let – tři muži a dvě ženy. Jeden z nových poslanců získal mandát za hnutí SPD, zbylí čtyři za hnutí ANO.
Kdo vládne Sněmovně? Starší muži
I přes rekordní počet mladých poslanců dosáhl věkový průměr osazenstva nové Sněmovny 48,78 roku – jde o třetí nejvyšší hodnotu ze všech devíti volebních termínů od roku 1996. Starší byla Sněmovna jen v roce 2013 (49,95 roku) a po předchozích volbách (49,84 roku).
|2025
|48,78 roku
|2021
|49,84 roku
|2017
|47,49 roku
|2013
|49,95 roku
|2010
|47,21 roku
|2006
|47,90 roku
|2002
|46,87 roku
|1998
|45,20 roku
|1996
|43,84 roku
Nejmladší Sněmovna vznikla v roce 1996, kdy průměr nedosáhl ani 44 let. A to se tehdy mezi poslanci neobjevil ani jediný na minimální věkové hranici. Do lavic usedlo 18 poslanců mladších třiceti let, doposud nejvíce. Byla mezi nimi dodnes známá jména, například Marek Benda (27 let), Ivan Langer (29 let) či Zdeněk Zajíček (29 let) z ODS nebo Petr Hulinský (28 let) a Stanislav Gross (26 let) z ČSSD a Libor Ambrozek (29 let) z KDU-ČSL.
Po předčasných volbách v roce 1998 se věkový průměr zvýšil na 45,20 roku a dostat se mezi poslance dokázala jen desítka dvacátníků.
|2025
|12
|2021
|3
|2017
|7
|2013
|4
|2010
|12
|2006
|7
|2002
|5
|1998
|10
|1996
|18
Ještě nižší průměrný věk, pouze lehce překračující 43 let, mělo osazenstvo dolní komory po volbách v roce 1992. Šlo však ještě o volby do České národní rady, která se po rozdělení Československa transformovala v dnešní Poslaneckou sněmovnu.
Nejmladší a nejstarší poslanci
Od vzniku České republiky zasedli ve Sněmovně pouze čtyři poslanci ve věku 21 let. Nejnověji letos studentka Univerzity Karlovy a právní asistentka Julie Smejkalová. Kandidovala z devátého místa na pražské kandidátce za hnutí STAN a díky preferenčním hlasům se posunula až na první příčku. Hnutí v metropoli získalo celkem tři křesla.
Na druhém konci stojí neurochirurg a zastupitel Moravskoslezského kraje Jan Síla, kterému je 75 let. Kandidoval ve stejném kraji na druhém místě listiny hnutí SPD a obhájil svůj mandát získaný v minulých volbách.
|Julie Smejkalová
|21 let, 2 měsíce a 23 dní
|Dominik Feri
|21 let, 3 měsíce a 10 dní
|František Kopřiva
|21 let, 10 měsíců a 20 dní
|Kateřina Konečná
|21 let, 4 měsíce a 23 dní
Smejkalová je v Česku dokonce historicky nejmladší poslankyní. O téměř dvacet dní předehnala Dominika Feriho, zvoleného v roce 2017 za stranu TOP 09. Ten před osmi lety překonal rekord držený dosud jedinou poslankyní zvolenou v 21 letech, dnešní šéfkou KSČM a europoslankyní Kateřinou Konečnou, která se do Sněmovny poprvé dostala v roce 2002 jako nestranička za komunisty.
Rekordní rok 2017 však přinesl volebních „nej“ několik, například i dosud nejstaršího poslance Karla Schwarzenberga, jednoho ze zakladatelů TOP 09, jemuž bylo v den zvolení 79 let. Do Sněmovny se tehdy navíc dostali jednadvacetiletí kandidáti hned dva – vedle Feriho i František Kopřiva na kandidátce Pirátů ve Středočeském kraji.
Ženy jsou mladší než muži
V celé historii české Sněmovny byli poslanci vždy v průměru starší než poslankyně, letošní rozdíl je však nejvýraznější. Nejsilnější věkovou skupinu mužů tvoří padesátníci (51 poslanců), zatímco nejvíce poslankyň (24) je ve věkové kategorii 40–49 let.
Průměrný věk letos zvolených mužů dosahuje 50,20 roku, zatímco ženy mají v průměru o více než čtyři roky méně – přesněji 45,97 roku.
|Rok
|Muži
|Ženy
|2025
|50,20 roku
|45,97 roku
|2021
|50,41 roku
|48,10 roku
|2017
|47,67 roku
|46,61 roku
|2013
|50,27 roku
|48,59 roku
|2010
|47,68 roku
|45,55 roku
|2006
|48,08 roku
|46,90 roku
|2002
|47,02 roku
|46,12 roku
|1998
|45.45 roku
|43.80 roku
|1996
|43.95 roku
|43.20 roku
Po minulých volbách před čtyřmi lety byla nejpočetnější skupina u mužů i žen shodně ve věkové skupině 50-59 let. Z padesátníků se do Sněmovny dostalo 56 mužů a 21 žen. Tehdy byl průměr mužů 50,41 roku a šlo o nejvyšší hodnotu v historii, u žen s průměrem 48,10 roku šlo o druhé nejvyšší číslo po volbách v roce 2013.
Nejmenší rozdíl v průměrném věku mezi muži a ženami přišel už s prvními sněmovními volbami v roce 1996 – 43,95 roku u mužů a 43,20 roku u žen.
Rekordní zastoupení žen
Do Sněmovny letos usedne nejvíce žen v historii – celkem 67, tedy třetina z dvou set poslanců. I díky kroužkování tak voliči rozhodli o překonání dosavadního rekordu z roku 2021, kdy mandát získalo padesát poslankyň.
|Rok
|Muži
|Ženy
|2025
|133
|67
|2021
|150
|50
|2017
|156
|44
|2013
|161
|39
|2010
|156
|44
|2006
|169
|31
|2002
|166
|34
|1998
|170
|30
|1996
|170
|30
Naopak nejméně žen se do Sněmovny dostalo v devadesátých letech. Po volbách v roce 1996 i předčasných volbách o dva roky později jich v poslaneckých lavicích usedlo pouze třicet.