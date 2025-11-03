Kdo rozhoduje o Česku? Nejčastěji padesátník v saku, ne nová generace

Matouš Waller
  14:41
Do Poslanecké sněmovny letos voliči poslali mimořádně vysoký počet mladých kandidátů. Přesto se průměrný věk všech dvou set poslanců nijak zásadně nezměnil – mladé totiž vyvažují političtí matadoři.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Výsledek letošních voleb ovlivnilo kroužkování a v poslaneckých lavicích usedne nejvíce mladých lidí od roku 2010. Do Sněmovny se také dostalo historicky nejvíce žen od vzniku samostatné republiky.

Podle dat Českého statistického úřadu letos nejvíce uspěli mladí kandidáti u hnutí Starostové a nezávislí – z kandidátek hnutí vzešlo pět nových poslanců mladších třiceti let. Piráti a koalice SPOLU do Sněmovny dostali po třech dvacátnících a Motoristé jednoho.

Poslanci složili slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny

Na opačném konci spektra stojí pětice zástupců starších 70 let – tři muži a dvě ženy. Jeden z nových poslanců získal mandát za hnutí SPD, zbylí čtyři za hnutí ANO.

Kdo vládne Sněmovně? Starší muži

I přes rekordní počet mladých poslanců dosáhl věkový průměr osazenstva nové Sněmovny 48,78 roku – jde o třetí nejvyšší hodnotu ze všech devíti volebních termínů od roku 1996. Starší byla Sněmovna jen v roce 2013 (49,95 roku) a po předchozích volbách (49,84 roku).

Průměrný věk poslanců
202548,78 roku
202149,84 roku
201747,49 roku
201349,95 roku
201047,21 roku
200647,90 roku
200246,87 roku
199845,20 roku
199643,84 roku

Nejmladší Sněmovna vznikla v roce 1996, kdy průměr nedosáhl ani 44 let. A to se tehdy mezi poslanci neobjevil ani jediný na minimální věkové hranici. Do lavic usedlo 18 poslanců mladších třiceti let, doposud nejvíce. Byla mezi nimi dodnes známá jména, například Marek Benda (27 let), Ivan Langer (29 let) či Zdeněk Zajíček (29 let) z ODS nebo Petr Hulinský (28 let) a Stanislav Gross (26 let) z ČSSD a Libor Ambrozek (29 let) z KDU-ČSL.

Po předčasných volbách v roce 1998 se věkový průměr zvýšil na 45,20 roku a dostat se mezi poslance dokázala jen desítka dvacátníků.

Počet zvolených poslanců ve věkové skupině 21-29 let
202512
20213
20177
20134
201012
20067
20025
199810
199618

Ještě nižší průměrný věk, pouze lehce překračující 43 let, mělo osazenstvo dolní komory po volbách v roce 1992. Šlo však ještě o volby do České národní rady, která se po rozdělení Československa transformovala v dnešní Poslaneckou sněmovnu.

Nejmladší a nejstarší poslanci

Od vzniku České republiky zasedli ve Sněmovně pouze čtyři poslanci ve věku 21 let. Nejnověji letos studentka Univerzity Karlovy a právní asistentka Julie Smejkalová. Kandidovala z devátého místa na pražské kandidátce za hnutí STAN a díky preferenčním hlasům se posunula až na první příčku. Hnutí v metropoli získalo celkem tři křesla.

Na druhém konci stojí neurochirurg a zastupitel Moravskoslezského kraje Jan Síla, kterému je 75 let. Kandidoval ve stejném kraji na druhém místě listiny hnutí SPD a obhájil svůj mandát získaný v minulých volbách.

Věk čtveřice nejmladších poslanců v historii ČR v den zvolení
Julie Smejkalová21 let, 2 měsíce a 23 dní
Dominik Feri21 let, 3 měsíce a 10 dní
František Kopřiva21 let, 10 měsíců a 20 dní
Kateřina Konečná21 let, 4 měsíce a 23 dní

Smejkalová je v Česku dokonce historicky nejmladší poslankyní. O téměř dvacet dní předehnala Dominika Feriho, zvoleného v roce 2017 za stranu TOP 09. Ten před osmi lety překonal rekord držený dosud jedinou poslankyní zvolenou v 21 letech, dnešní šéfkou KSČM a europoslankyní Kateřinou Konečnou, která se do Sněmovny poprvé dostala v roce 2002 jako nestranička za komunisty.

Rekordní rok 2017 však přinesl volebních „nej“ několik, například i dosud nejstaršího poslance Karla Schwarzenberga, jednoho ze zakladatelů TOP 09, jemuž bylo v den zvolení 79 let. Do Sněmovny se tehdy navíc dostali jednadvacetiletí kandidáti hned dva – vedle Feriho i František Kopřiva na kandidátce Pirátů ve Středočeském kraji.

Ženy jsou mladší než muži

V celé historii české Sněmovny byli poslanci vždy v průměru starší než poslankyně, letošní rozdíl je však nejvýraznější. Nejsilnější věkovou skupinu mužů tvoří padesátníci (51 poslanců), zatímco nejvíce poslankyň (24) je ve věkové kategorii 40–49 let.

Průměrný věk letos zvolených mužů dosahuje 50,20 roku, zatímco ženy mají v průměru o více než čtyři roky méně – přesněji 45,97 roku.

Věkový průměr poslankyň a poslanců
RokMužiŽeny
202550,20 roku45,97 roku
202150,41 roku48,10 roku
201747,67 roku46,61 roku
201350,27 roku48,59 roku
201047,68 roku45,55 roku
200648,08 roku46,90 roku
200247,02 roku46,12 roku
199845.45 roku43.80 roku
199643.95 roku43.20 roku

Po minulých volbách před čtyřmi lety byla nejpočetnější skupina u mužů i žen shodně ve věkové skupině 50-59 let. Z padesátníků se do Sněmovny dostalo 56 mužů a 21 žen. Tehdy byl průměr mužů 50,41 roku a šlo o nejvyšší hodnotu v historii, u žen s průměrem 48,10 roku šlo o druhé nejvyšší číslo po volbách v roce 2013.

Nejmenší rozdíl v průměrném věku mezi muži a ženami přišel už s prvními sněmovními volbami v roce 1996 – 43,95 roku u mužů a 43,20 roku u žen.

Rekordní zastoupení žen

Do Sněmovny letos usedne nejvíce žen v historii – celkem 67, tedy třetina z dvou set poslanců. I díky kroužkování tak voliči rozhodli o překonání dosavadního rekordu z roku 2021, kdy mandát získalo padesát poslankyň.

Počet poslanců a poslankyň v jednotlivých letech
RokMužiŽeny
202513367
202115050
201715644
201316139
201015644
200616931
200216634
199817030
199617030

Naopak nejméně žen se do Sněmovny dostalo v devadesátých letech. Po volbách v roce 1996 i předčasných volbách o dva roky později jich v poslaneckých lavicích usedlo pouze třicet.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Poslanci složili slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny

Přímý přenos

Noví poslanci složili slib na ustavující schůzi Sněmovny. Začala hymnou České republiky a koná se v nejzazším možném termínu, třicet dnů po volbách, termín určil prezident Petr Pavel. V úvodu schůze...

3. listopadu 2025  13:48,  aktualizováno  15:09

ANO, SPD a Motoristé podepsali smlouvu. Vládu chce Babiš do konce listopadu

Přímý přenos

Předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka podepsali stejně jako šéfové poslaneckých klubů koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová Babišova vláda....

3. listopadu 2025  5:58,  aktualizováno  15:03

Slovenský prezident navštíví Pavla a Babiše. Zajímá ho osud V4 i vznik vlády

Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý při pracovní návštěvě Prahy sejde se svým českým kolegou Petrem Pavlem i s Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO, které zvítězilo v říjnových...

3. listopadu 2025  14:53

Kdo rozhoduje o Česku? Nejčastěji padesátník v saku, ne nová generace

Do Poslanecké sněmovny letos voliči poslali mimořádně vysoký počet mladých kandidátů. Přesto se průměrný věk všech dvou set poslanců nijak zásadně nezměnil – mladé totiž vyvažují političtí matadoři.

3. listopadu 2025  14:41

Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun. Výsledek je o 17,6 miliardy lepší než loni v říjnu. Podle údajů ministerstva financí k tomu přispěl růst...

3. listopadu 2025

Útočníka, který pobodal lidi ve vlaku v Anglii, obvinili z 11 pokusů o vraždu

Britská prokuratura obvinila 32letého Anthonyho Williamse, který v sobotu napadl nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z 11 pokusů o vraždu. Muž je dále obviněn z jednoho pokusu o ublížení na zdraví...

3. listopadu 2025  10:49,  aktualizováno  13:57

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších sezonách přinesl rok 2025 vinařům příznivější podmínky. Letošní vína jsou podle odborníků svěží,...

3. listopadu 2025  13:38

Eva Olmerová se vrací. V její milované Viole ji neokázale ztvární Bára Hrzánová

Příběh nespoutané hvězdy české hudební scény, Evy Olmerové, ožije na prknech pražského komorního Divadla Viola v inscenaci Olmerka. Hlavní role se ujala herečka Barbora Hrzánová, již doprovodí pětice...

3. listopadu 2025  13:31

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  8:56,  aktualizováno  13:21

Zemřel polárník Prošek. Věnoval se změně klimatu, zakládal stanici v Antarktidě

Ve věku 85 let zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších geograf Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Byl předním českým...

3. listopadu 2025  13:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Teror, či boj s fašisty? Trump označil Antifu za teroristy. Nebezpečné gesto, říká expert

Premium

Americký prezident Donald Trump znovu zaútočil na své ideologické odpůrce, když podepsal exekutivní příkaz, v němž označil Antifu za domácí teroristickou organizaci. A to přesto, že zákon o něčem...

3. listopadu 2025

Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Dvacet lidí zemřelo, zraněných jsou stovky

Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo více než 20 lidí, dalších 534 utrpělo zranění, uvedla místní zdravotní správa. Živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šarif. Podle americké...

3. listopadu 2025  3:25,  aktualizováno  12:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.