Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Milion chvilek pod lupou. Kdo spolek vede, kdo ho financuje a kolik má členů

Ivana Vaňkátová
  5:29
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...

Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení koncesionářských poplatků. Demonstraci proti návrhu vládní koalice svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (25. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026)
Mikuláš Minář hovoří na demonstraci za nezávislost justice a lepší vládu,...
7 fotografií
Spolek Milion chvilek pro demokracii znovu mobilizuje veřejnost na pražskou Letnou, kde se v neděli 15. listopadu chystá další z jeho velkých shromáždění. Co přesně spolek dělá, kdo dnes stojí v jeho čele, kdo je členem spolku Milion chvilek a odkud čerpá desítky milionů korun na svůj provoz? Přinášíme přehled jeho fungování a významných akcí.

Co dělá Milion chvilek a kdy vznikl?

Milion chvilek pro demokracii je český občanský spolek zaměřený na ochranu demokratických principů, občanskou angažovanost a veřejnou kontrolu politické moci. Veřejnosti je známý především pořádáním masových demonstrací, petičních kampaní a regionálních výjezdů. K jeho dlouhodobým tématům patří nezávislost justice, střet zájmů politiků a ochrana nezávislosti veřejnoprávních médií.

Kořeny iniciativy sahají do listopadu 2017, kdy studenti zveřejnili výzvu Chvilka pro Andreje, v níž vyzývali tehdejšího předsedu hnutí ANO Andreje Babiše k plnění předvolebních slibů. Jako zapsaný spolek organizace oficiálně vznikla v lednu 2018. Přestože se spolek vymezuje proti konkrétním krokům politiků a politologové jej označují za významnou mimosněmovní opoziční sílu, formálně nejde o politickou stranu, ale o občanskou iniciativu.

Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení koncesionářských poplatků. Demonstraci proti návrhu vládní koalice svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (25. října 2026)
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení koncesionářských poplatků. Demonstraci proti návrhu vládní koalice svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (25. října 2026)
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení koncesionářských poplatků. Demonstraci proti návrhu vládní koalice svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (25. října 2026)
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026)
7 fotografií

Kdo stojí za Milionem chvilek a kdo je členem

V čele organizace stojí opět její zakládající tvář Mikuláš Minář. Ten iniciativu spoluzakládal s Jiřím-Jakubem Zévlem, v roce 2020 spolek opustil kvůli vlastnímu (později neúspěšnému) politickému projektu Lidé PRO. Po éře předsedů Benjamina Rolla a Lukáše Hilperta se v listopadu 2025 po volbě valné hromady do čela organizace vrátil.

Společně s ním vedení spolku tvoří:

  • Mariana Novotná Nachtigallová (místopředsedkyně a garantka obsahového týmu)
  • Marie Jahodová (výkonná ředitelka)
  • Martin Vašíček (garant komunikace)
  • Veronika Marin (garantka fundraisingu a péče o dárce)
  • Michaela Moravcová (finanční manažerka)

Čestným členem je bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart. V otázce, kdo je členem spolku Milion chvilek, je nutné rozlišovat úzký okruh zapsaných členů spolku (jmenovitě uváděných na webu), placený aparát a širokou síť podporovatelů. Podle údajů z výroční zprávy spolek zaměstnává v přepočtu zhruba devatenáct lidí, zatímco na pořádání akcí spolupracuje se stovkami dobrovolníků v regionech a oslovuje statisíce signatářů petic.

„Byla to chyba.“ Milion chvilek po kritice stahuje látkové večerníčkovské čepice

Kdo platí Milion chvilek? V rozpočtu má desítky milionů

Hlavním zdrojem příjmů organizace jsou podle jejích oficiálních dokumentů dobrovolné dary jednotlivců. Spolek deklaruje, že nepřijímá žádné dotace ze státního rozpočtu ani peníze od politických stran. Své hospodaření dokládá výročními zprávami, externím auditem a vedením transparentního účtu.

Rozpočet Milionu chvilek pro demokracii
Finanční ukazatelVýše
Výnosy za rok 2024téměř 22 milionů Kč
Výnosy za rok 202533,57 milionu Kč
Průměrný dar od jednotlivcecca 270 až 375 Kč
Osobní náklady (rok 2025)17,46 milionu Kč

Téměř 90 procent peněz (přesně 89 %) přichází prostřednictvím dárcovské platformy Darujme.cz od drobných přispěvatelů. Jen uspořádání jedné velké demonstrace na Letné přitom podle dřívějšího vyjádření Mikuláše Mináře vyjde na pět až sedm milionů korun.

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026)

Největší akce Milionu chvilek od první Letné po současnost

Organizace má za sebou sérii největších protestních shromáždění v novodobé historii České republiky od listopadu 1989:

  • 23. června 2019 (první velká Letná): Protest proti premiérovi Andreji Babišovi a obavám o nezávislost justice po jmenování ministryně Marie Benešové. Dorazilo přibližně 250 až 300 tisíc lidí (podle dat operátora T-Mobile šlo o 258 tisíc účastníků).

Čtvrt milionu lidí na Letné. Budeme tu znovu v listopadu, vzkazují Babišovi
  • 16. listopadu 2019 (druhá Letná): Shromáždění v předvečer 30. výročí sametové revoluce, na které podle policie dorazilo 250 tisíc a podle pořadatelů 300 tisíc lidí.

Je nás 300 tisíc, rezignujte, znělo z Letné. Máte právo na názor, vzkázal Babiš
  • 2021–2022 (volby a podpora Ukrajiny): Před sněmovními volbami 2021 spolek vedl mobilizační kampaň Volím změnu. Na jaře 2022 pak uspořádal masové shromáždění na Václavském náměstí na podporu Ukrajiny napadené Ruskem, na němž přes telemost vystoupil i prezident Volodymyr Zelenskyj.
Akce spolku Milion Chvilek pro demokracii na podporu Ukrajiny. Václavské...
Akce spolku Milion Chvilek pro demokracii na podporu Ukrajiny. Václavské...

Akce spolku Milion Chvilek pro demokracii na podporu Ukrajiny. Václavské náměstí (4. března 2022)

Letná v březnu: Statisíce lidí a přání Svěrákovi
  • 21. března 2026 (návrat na Letnou): Protest Nenechme si ukrást budoucnost namířený proti krokům vlády Andreje Babiše, na který podle odhadů organizátorů dorazilo až 250 tisíc lidí.
  • 15. listopadu 2026 (Letná proti 4:36): Aktuálně svolaná demonstrace s podtitulem Ruce pryč od médií, jejímž hlavním tématem je odpor proti navrhovaným změnám financování České televize a Českého rozhlasu.
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

Zelenskyj se v Dublinu setkal s Babišem. Ocenil dodávku lokomotiv a další pomoc

Zelenskyj v Dublinu jednal s Babišem o podpoře Ukrajiny. (12. listopadu 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na summitu v Dublinu setkal s českým premiérem Andrejem Babišem. Jednali spolu o hospodářské spolupráci, evropské integraci Ukrajiny a možnostech další...

13. listopadu 2026  6:14

Evropané budou u jednání o míru s Ruskem, oznámili Kushner se Zelenským

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...

Evropští zástupci se zapojí do vyjednávání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, oznámili po dnešním setkání v Dublinu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zvláštní americký vyslanec Jared Kushner s...

12. listopadu 2026  23:12,  aktualizováno  13. 11. 6:02

Milion chvilek pod lupou. Kdo spolek vede, kdo ho financuje a kolik má členů

Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...

Spolek Milion chvilek pro demokracii znovu mobilizuje veřejnost na pražskou Letnou, kde se v neděli 15. listopadu chystá další z jeho velkých shromáždění. Co přesně spolek dělá, kdo dnes stojí v jeho...

13. listopadu 2026  5:29

Proto jsme v 18. století zanikli. Rozhádaní politici maří velmocenské ambice Polska

Premium
Polský premiér Donald Tusk, polský prezident Karel Nawrocki a krakovský...

Útok v Krakově, spor o ústavní soud, nacionalistický pochod ve Varšavě. Události posledních dnů připomněly, jak hluboce rozdělená je polská politika. Důsledkem je, že Polsko hraje na mezinárodní...

13. listopadu 2026

Dovoz ruského plynu bude brzy zakázaný. Ve směsi ho ale lze odhalit jen stěží

Premium
TurkStream je plynovod vedoucí z Ruska do Turecka. Začíná z kompresorové...

Příští rok mají dodávky potrubního i zkapalněného ruského plynu do zemí Evropské unie definitivně skončit. Ruský plyn se však může smíchat s plynem z jiných zemí, přejít přes více obchodníků nebo...

13. listopadu 2026

Ukrajinci jsou vděční, ale věcní. Naše firmy tam mají velkou šanci, říká Karel Havlíček

Premium
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) během návštěvy Ukrajiny (11....

Od naší zpravodajky na Ukrajině – Ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v rozhovoru pro iDNES.cz o pracovní návštěvě Ukrajiny v doprovodu českých podnikatelů a jednání s tamním...

13. listopadu 2026

Údajná milenka exšéfa Nvidie vlastnila podíly v konkurenční firmě Huawei

Alice Huangová na záběru kamery z restaurace v Tchaj-peji. (22. května 2025)

Alice Huangová, údajná milenka bývalého šéfa amerického výrobce čipů Nvidia Jensena Huanga, vlastnila podíly ve firmách, které byly propojené s čínskou společností Huawei. Ta je největším konkurentem...

12. listopadu 2026  22:20

Celosvětový výpadek ochromil Microsoft 365 a Outlook. Potíže hlásily statisíce uživatelů

Ilustrační foto.

Rozsáhlý výpadek služeb společnosti Microsoft ve čtvrtek odpoledne zkomplikoval práci uživatelům po celém světě. Problémy se týkaly především e-mailové služby Outlook a kancelářského balíku Microsoft...

12. listopadu 2026  21:43

Brit střídavě randil s dvěma dívkami. Jedna ze žárlivosti ubodala druhou

Osmnáctiletá Kayla Smithová se přiznala k vraždě šestnáctileté Chloe Watson...

Osmnáctiletá Kayla Smithová se u soudu v britském Leedsu přiznala k vraždě šestnáctileté Chloe Watson Dransfieldové. Tu letos v březnu ubodala během předem domluvené rvačky, která vznikla kvůli...

12. listopadu 2026  21:27

Britský radikál přiznal, že propíchl člun migrantů. Vše si natáčel, hrozí mu trest

Aktivista propíchl člun, který zachránil migranty.

Britský krajně pravicový aktivista Daniel Thomas se ve čtvrtek u soudu v Portsmouthu přiznal, že propíchl člun, na němž do Británie přes Lamanšský průliv plula skupina migrantů. Sedmatřicetiletý muž...

12. listopadu 2026  21:13

Summit jasně podpořil Ukrajinu, řekl irský premiér. Evropa odhalila priority pro mír

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...

Čtvrteční summit Evropského politického společenství (EPC) v Dublinu jasně podpořil Ruskem napadenou Ukrajinu a také ukázal zájem úzce spolupracovat při ochraně proti hybridním hrozbám a při obraně...

12. listopadu 2026  21:03

Protiprávní, rozhodl soud o německých kontrolách na hranicích s ČR a Polskem

ilustrační snímek

Správní soud v Drážďanech ve čtvrtek vyhověl dvěma žalobám, které si stěžovaly na hraniční kontroly Německa s Českem a Polskem. Policejní kontroly obou stěžovatelů byly v daný okamžik protiprávní,...

12. listopadu 2026  20:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.