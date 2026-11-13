Co dělá Milion chvilek a kdy vznikl?
Milion chvilek pro demokracii je český občanský spolek zaměřený na ochranu demokratických principů, občanskou angažovanost a veřejnou kontrolu politické moci. Veřejnosti je známý především pořádáním masových demonstrací, petičních kampaní a regionálních výjezdů. K jeho dlouhodobým tématům patří nezávislost justice, střet zájmů politiků a ochrana nezávislosti veřejnoprávních médií.
Kořeny iniciativy sahají do listopadu 2017, kdy studenti zveřejnili výzvu Chvilka pro Andreje, v níž vyzývali tehdejšího předsedu hnutí ANO Andreje Babiše k plnění předvolebních slibů. Jako zapsaný spolek organizace oficiálně vznikla v lednu 2018. Přestože se spolek vymezuje proti konkrétním krokům politiků a politologové jej označují za významnou mimosněmovní opoziční sílu, formálně nejde o politickou stranu, ale o občanskou iniciativu.
Kdo stojí za Milionem chvilek a kdo je členem
V čele organizace stojí opět její zakládající tvář Mikuláš Minář. Ten iniciativu spoluzakládal s Jiřím-Jakubem Zévlem, v roce 2020 spolek opustil kvůli vlastnímu (později neúspěšnému) politickému projektu Lidé PRO. Po éře předsedů Benjamina Rolla a Lukáše Hilperta se v listopadu 2025 po volbě valné hromady do čela organizace vrátil.
Společně s ním vedení spolku tvoří:
- Mariana Novotná Nachtigallová (místopředsedkyně a garantka obsahového týmu)
- Marie Jahodová (výkonná ředitelka)
- Martin Vašíček (garant komunikace)
- Veronika Marin (garantka fundraisingu a péče o dárce)
- Michaela Moravcová (finanční manažerka)
Čestným členem je bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart. V otázce, kdo je členem spolku Milion chvilek, je nutné rozlišovat úzký okruh zapsaných členů spolku (jmenovitě uváděných na webu), placený aparát a širokou síť podporovatelů. Podle údajů z výroční zprávy spolek zaměstnává v přepočtu zhruba devatenáct lidí, zatímco na pořádání akcí spolupracuje se stovkami dobrovolníků v regionech a oslovuje statisíce signatářů petic.
|
„Byla to chyba.“ Milion chvilek po kritice stahuje látkové večerníčkovské čepice
Kdo platí Milion chvilek? V rozpočtu má desítky milionů
Hlavním zdrojem příjmů organizace jsou podle jejích oficiálních dokumentů dobrovolné dary jednotlivců. Spolek deklaruje, že nepřijímá žádné dotace ze státního rozpočtu ani peníze od politických stran. Své hospodaření dokládá výročními zprávami, externím auditem a vedením transparentního účtu.
|Finanční ukazatel
|Výše
|Výnosy za rok 2024
|téměř 22 milionů Kč
|Výnosy za rok 2025
|33,57 milionu Kč
|Průměrný dar od jednotlivce
|cca 270 až 375 Kč
|Osobní náklady (rok 2025)
|17,46 milionu Kč
Téměř 90 procent peněz (přesně 89 %) přichází prostřednictvím dárcovské platformy Darujme.cz od drobných přispěvatelů. Jen uspořádání jedné velké demonstrace na Letné přitom podle dřívějšího vyjádření Mikuláše Mináře vyjde na pět až sedm milionů korun.
Největší akce Milionu chvilek od první Letné po současnost
Organizace má za sebou sérii největších protestních shromáždění v novodobé historii České republiky od listopadu 1989:
- 23. června 2019 (první velká Letná): Protest proti premiérovi Andreji Babišovi a obavám o nezávislost justice po jmenování ministryně Marie Benešové. Dorazilo přibližně 250 až 300 tisíc lidí (podle dat operátora T-Mobile šlo o 258 tisíc účastníků).
|
Čtvrt milionu lidí na Letné. Budeme tu znovu v listopadu, vzkazují Babišovi
- 16. listopadu 2019 (druhá Letná): Shromáždění v předvečer 30. výročí sametové revoluce, na které podle policie dorazilo 250 tisíc a podle pořadatelů 300 tisíc lidí.
|
Je nás 300 tisíc, rezignujte, znělo z Letné. Máte právo na názor, vzkázal Babiš
- 2021–2022 (volby a podpora Ukrajiny): Před sněmovními volbami 2021 spolek vedl mobilizační kampaň Volím změnu. Na jaře 2022 pak uspořádal masové shromáždění na Václavském náměstí na podporu Ukrajiny napadené Ruskem, na němž přes telemost vystoupil i prezident Volodymyr Zelenskyj.
Akce spolku Milion Chvilek pro demokracii na podporu Ukrajiny. Václavské náměstí (4. března 2022)
|
Letná v březnu: Statisíce lidí a přání Svěrákovi
- 21. března 2026 (návrat na Letnou): Protest Nenechme si ukrást budoucnost namířený proti krokům vlády Andreje Babiše, na který podle odhadů organizátorů dorazilo až 250 tisíc lidí.
- 15. listopadu 2026 (Letná proti 4:36): Aktuálně svolaná demonstrace s podtitulem Ruce pryč od médií, jejímž hlavním tématem je odpor proti navrhovaným změnám financování České televize a Českého rozhlasu.