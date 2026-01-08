Kdo je vaším vzorem? Vysoko v průzkumu se umístil Pavel, Babiš i Okamura

  11:40
Skoro 42 procent Čechů nemá, nechce mít nebo nedokáže pojmenovat svůj životní vzor. Pokud životní vzor nacházejí, tak nejčastěji jím jsou rodiče a z politiků prezident Petr Pavel, vyplývá z průzkumu agentury Median a Psychologického ústavu Akademie věd ČR. Účastnilo se ho více než 1000 lidí, uskutečnil se od 6. do 20. listopadu.
Většina lidí byla schopna konkrétně odpovědět na otázku, zda si vybaví člověka, který jim je vzorem. Více než 26 procent lidí nicméně popřelo, že by měli vzor. Dalších devět procent odpovídalo nejistě s tím, že si žádné jméno nedokáže vybavit a téměř tři procenta uvedla, že jsou si vzorem sami. Další tři procenta odpověděla vyhýbavě, často vyslovením nějaké žádoucí vlastnosti, ale bez jmenování konkrétního člověka.

„Celkem tedy 41,9 procenta respondentů na otázku nedokázalo či nechtělo konkrétně odpovědět nebo se odpovědi vyhnulo,“ shrnuje Martina Klicperová z ústavu.

Častěji otec než matka

Lidé, kteří si byli schopni vybavit konkrétní osobu, nejčastěji jmenovali rodinné příslušníky, což uvedl každý pátý respondent. Otec byl jako vzor zmíněn trochu častěji než matka, ale podle Klicperové bez významného rozdílu v počtech.

Každý potřebuje k někomu vzhlížet, mít vzor se hodí i v dospělosti

„Zajímavější je porovnat odůvodnění a také použitý slovník. V případě matky respondenti mluvili nejčastěji o ‚mamince‘, na druhé straně byla drtivá převaha zmínek o ‚otci‘; ‚táta‘ či ‚tatínek‘ byla daleko méně často volená slova,“ řekla.

Mimo přímou osobní známost se na předním místě umístili politici, které uvedla téměř pětina respondentů. Šlo o více i méně známá jména z Čech i ze zahraničí, postavy historické i současné.

Gott či Svěrák

V kategorii politiků se v čele umístili čeští prezidenti a politici ze současného politického dění. Absolutní prvenství mezi nimi zaujal prezident Petr Pavel. Vysoko se umístili také Andrej Babiš (ANO) a Tomio Okamura (SPD).

Dalším širokým okruhem, ve kterém respondenti nacházeli osobní vzory, byla kategorie umění. Prvenství v ní drží Karel Gott, který je těsně následován Zdeňkem Svěrákem a poté hercem Arnoldem Schwarzeneggerem, Karlem Krylem, Ondřejem Vetchým a Keanu Reevesem.

Necelá tři procenta volila vzory z duchovní sféry, kdy především zmiňovali lidé Ježíše a dvě procenta respondentů jmenovala životní příklady ze sportu.

„Výsledky ukazují, že pokud životní vzory přiznáváme, nejsilnější inspiraci nám dávají morální příklady našich nejbližších a z obecně známých osob to nejčastěji bývají politici a oblíbení umělci. Podnikatelé, vojáci, humanitární pracovníci, vědci či literáti jsou spíše v pozadí,“ sdělila Klicperová.

