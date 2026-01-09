Na streamovací platformě je od 9. ledna 2026 k vidění druhá série detektivního seriálu Metoda Markovič. Zatímco první připomněla sériového vraha Ladislava Hojera, druhá je věnována vyšetřování vražd spáchaných mladistvým Jiřím Strakou. Proč vraždil a jak je spojený se spartakiádou?
- Dětství a škola
- První přestupky
- Čeho se dopustil
- Jaký dostal trest
- Kde žije, co dělá
- Proč se mu říká spartakiádní vrah
- Co na seriál říkají přeživší
Dětství a škola
Jiří Straka se narodil 14. dubna 1969 v Praze jako druhé ze tří dětí. Pocházel z úplné rodiny, jeho matka byla skladová dělnice, otec pracoval jako zedník. Podle webu kriminalistika.eu , který vytvořil kriminalista Miloslav Jedlička, byl Straka vychováván zejména matkou, přísně, s použitím fyzických trestů. IQ měl nadprůměrné (125), na základní škole ale dosahoval jen průměrného prospěchu.
Po základní škole nastoupil na střední hornické učiliště do Stochova u Kladna. Bydlel tam pak na internátu a k rodičům do bytu v Ružinovské ulici v Praze 4 se vracel jen na víkendy a svátky.
První přestupky
Ve 14 letech (1983) začal Straka sledovat ženy na ulicích a líbilo se mu, že v nich vyvolává silné zneklidnění. Několikrát je také osahával v MHD.
Prvního násilného útoku na ženu se Straka dopustil 17. února 1985 večer u Novodvorské ulice. 19letou dívku strhl na zem a začal osahávat. Slíbila mu, že když s ní půjde domů, bude s ním mít pohlavní styk dobrovolně. Tím si pravděpodobně zachránila život. Straka souhlasil, a když se odebrali na osvětlené místo, dívka začala křičet o pomoc. Útočník ji požádal, aby mlčela, řekl si o peníze, a když je dostal, odjel.
Čeho se dopustil
- 3 vraždy (po zavražděných ženách zůstaly čtyři nezletilé děti)
- 2 pokusy o vraždu
- 5 znásilnění, některá ve stadiu pokusu
- 3 loupeže
- 6 krádeží
Zadržen byl 22. května 1985 ve Stochově, kde bydlel na internátě a navštěvoval hornické učiliště. Ještě ten den se přiznal k první vraždě. Během výslechu popsal i další zločiny. Nezúčastněně, detailně, jaksi s odstupem. Jako by popisoval činy někoho jiného.
Jaký dostal trest
Soudní proces se Strakou proběhl na podzim 1985. Městský soud v Praze mu v úterý 17. prosince uložil nejvyšší možný trest: 10 let ve vězení a následně ochranné léčení v uzavřeném ústavu. Vyšší trest soud spartakiádnímu vrahovi vyměřit nemohl, protože se svých zločinů dopustil v 15 a 16 letech, tedy jako mladistvý. Kdyby byl plnoletý, dostal by trest smrti.
Postupně pobýval v několika věznicích - na Pankráci, ve Valdicích a v Horním Slavkově. Z vězení ho propustili díky prezidentské amnestii v roce 1994, která mu trest zkrátila o rok. Dalších 10 let strávil Straka v ústavní léčbě v pražských Bohnicích a v Opavě. V roce 2004 opavský okresní soud konstatoval, že Straka již není nebezpečný, a nařízenou ústavní léčbu ukončil. Na svobodu se dostal na Štědrý den 2004.
Kde žije, co dělá
Po propuštění z léčebny se snaží začít nový život. Novým bydlištěm spartakiádního vraha Jiřího Straky byl nejdřív dům se zahradou ve vesnici Hnojník na Frýdecko-Místecku. Změnil si i jméno.
Pracoval jako skladník v Českém Těšíně, ale po protestech zaměstnanců musel odejít. Podle posledních známých informací žije pod změněným jménem v jiném městě na severu Moravy.
Proč se mu říká spartakiádní vrah
Všechny vraždy, znásilnění i pokusy o vraždu spáchal na jaře 1985. Na konci června se v Praze konala spartakiáda, masové cvičení téměř 190 tisíc lidí v různých kategoriích. Do hlavního města se chystaly desetitisíce žen a dívek. Aby se sportovní akce se silným politickým podtextem nemusela rušit, tlačily komunistické špičky na policejní vyšetřovatele. Markovič musel hlásit pokrok ve vyšetřování každých šest hodin. „Dělali jsme na tom tři vyšetřovatelé a kromě toho dalších 200 policistů. Ženy v Praze se bály vyjít do ulic, málem se odkládala spartakiáda,“ vzpomínal vyšetřovatel Jiří Markovič.
Co na seriál říkají přeživší
Po zavražděných ženách zůstaly čtyři děti. Tehdy tříletá Lucie a její roční sestra přišly o maminku Alici. Straka ji napadl v lesíku na Novodvorské ulici v Praze 4 na Velikonoční pondělí 8. dubna 1985, škrtil ji a když upadla do bezvědomí, souložil s ní.
Dnes 40letá Lucie si neumí představit, jak bude sledovat podrobnosti o vraždě své matky. „Je to pro mě moc citlivé, moc se nás to dotýká,“ popsala v rozhovoru pro časopis Heroine.
Redaktorovi časopisu se ozvala poté, co napsal článek o filmu Sbormistr a Karolíně R., která se v hlavní postavě poznala.“V tu chvíli jsem si říkala, že to samé se může stát, až se bude vysílat seriál Metoda Markovič: Straka. Já vůbec nechci, abychom museli znovu poslouchat detaily a sledovat rekonstrukci vraždy. V první sérii Hojer to totiž tak bylo. Když jsem se dozvěděla, že natáčejí Straku, zkoukla jsem celou první řadu. Když jsem viděla, jak to postavili, udělalo se mi zle,“ popisuje v Heroine.
Po vydání článku na podzim 2025 se autorovi textu ozvali zástupci televize Nova, s ním i dcerou zavražděné Alice se setkali. A další jednání plánují. Chtějí vyvolat širší diskusi o tom, jak co nejcitlivěji v případě true-crime tvorby postupovat.