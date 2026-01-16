Kde v Praze vraždil Straka. Poprvé kousek od domova, podruhé pár metrů od rodičů oběti

  19:00
Seriál Metoda Markovič: Straka je postavený na skutečných událostech z roku 1985. V Praze řádil sériový vrah žen, později se mu říkalo spartakiádní. První těžký zločin spáchal poblíž svého domova v Praze 4, při dalších se pak toulal po hlavním městě a vyhlížel vhodné oběti.
Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy | foto: Muzeum Policie ČR

Trojnásobný vrah Jiří Straka
Jiří Straka, 16letý učeň, na policejním snímku po zadržení.
Jiří Markovič s Jiřím Strakou
Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy
Obávaný spartakiádní vrah zabíjel ženy v Praze v dubnu a květnu 1985. Jeho motivace byla sexuální, ženy znásilňoval, škrtil či rdousil. Kromě tří dokonaných vražd se dopustil také dvou vražedných pokusů, jeho další zločiny byly kvalifikovány jako znásilnění, loupež či krádež. V době první z tří vražd bylo útočníkovi pouhých 15 let, krátce nato oslavil 16. narozeniny.

Překvapivě mladý vrah

Když vyšetřovatel Jiří Markovič přišel na stopu učně Jiřího Straky, ocitl se na tenkém ledě. Jeho nadřízení se domnívali, že za tak brutálními zločiny musí stát někdo starší, silnější a s násilnou minulostí. Psycholog ale správně poznal, že půjde o muže dosud netrestaného, pouze jeho věk odhadoval o něco výš.

Ale jo, lituji, odpovídal policii před 30 lety spartakiádní vrah

Ke Strakovi, mladíkovi z hornického učiliště ve Stochově na Kladensku, dovedla Markoviče výpověď jedné z napadených ženy. Těch bylo v Praze velké množství, ne všechny případy ale souvisely se Strakou a ne vždy končily tak špatně. Některé dívky unikly „pouze“ okradené. Pachatel ale své útoky stupňoval, precizoval svoji metodu a později si s sebou přímo nosil vražedný nástroj – upravenou čalounickou nit, kterou mohl oběti stáhnout hrdlo.

Novodvorská: zalesněná rokle kousek od domova

První vraždy se Straka dopustil 8. dubna 1985 v Praze 4 v zalesněné rokli u ulic Novodvorská, Vavřenova a Vrbova. Místo znal, nedaleko bydlel s rodiči a mladším bratrem. Bylo zrovna Velikonoční pondělí. I dalších zločinů se dopouštěl den předtím, než měl odjet na internát na Kladensko.

Straka si 22letou Alici vyhlédl, když se potuloval kolem zimního stadionu. Občas se zdánlivě bezcílně pustil za nějakou ženou. V minulosti to tak dělal mnohokrát, ženy pronásledoval a těšilo ho, když jim nahnal strach. Jejich obavy ho vzrušovaly, stejně jako pokusy násilně osahávat dívky.

RECENZE: Herecký úkol s vyznamenáním. Metoda Markovič boduje i kauzou Straka

Straka sledoval ženu po cestě lesoparkem. Jak v reportáži iDNES.cz z roku 2015 popsal Viktorín Šulc, autor knih o vraždách v Česku a o případech vyšetřovatele Markoviče, v místě, kde se cesta zatáčí a kam není vidět z ulice, byla tehdy bujnější vegetace. Toho Straka využil. Ženu předešel, skryl se, nechal ji přejít a pak na ni zezadu zaútočil. Vzal ji do kravaty, čímž jí znemožnil obranu. Následně ji znásilnil a zardousil.

Tento způsob vraždy se pro něj stal později typickým. Po dopadení řekl, že ho překvapilo, když zjistil, jak snadno může mít ženu. „Kdyby mě nechytili, tak bych ji udělal ještě víc, třeba deset, nebo dvacet,“ stojí doslova ve vyšetřovacím spise jeho slova.

Dva útoky v Hloubětíně, první žena přežila

Druhé vraždy se dopustil opět v době, kdy pobýval u rodičů v Praze, o víkendu 4. května. Tentokrát cestoval patrně tramvají do Hloubětína, kde chodil po ulicích a venku přečkal celou noc. Únava jeho puzení nijak neoslabila. Vyhlédl si ženu v sukni, s pružnou chůzí, sledoval ji, napadl zezadu... a ke svému překvapení zjistil, že jde o padesátnici a ne o mladé děvče, jak se domníval.

Spartakiádní vrah

Přesto ženu nepustil, naopak ji rdousil a bezvládné tělo pak vyhodil na korbu malého nákladního auta zaparkovaného při krajnici. Tato oběť přežila, dokázala se probrat a přivolat si pomoc. Trauma, které utrpěla, se na ní fatálně podepsalo, zemřela předčasně.

Neukojený Straka ještě ten večer napadl v Zelenečské ulici 30letou lékařku. Opět ji nějakou dobu sledoval, napadl, vlekl s sebou. Žena se snažila s ním naoko spolupracovat, předstírala, že není proti pohlavnímu styku, a do poslední chvíle doufala, že si tak zachrání život. Straka ji uškrtil její vlastní podprsenkou.

Žena zemřela přímo před domem, v němž žila. Její rodiče patřili mezi první lidi, kteří si všimli těla v záhonku před vchodem. Rekonstrukci, při níž šel policejní tým se Strakou od restaurace Havana ke vchodu v Zelenečské ulici, musely doprovázet bezpečnostní opatření. Kriminalisté měli strach, že rozlícení obyvatelé budou vraha lynčovat. Záběry z této rekonstrukce jsou nejznámější, kromě černobílých fotek zde byly pořízené i barevné.

Rekonstrukce jedné z vražd, které Jiří Straka spáchal na jaře 1985. Mladou ženu zabil přímo před domem, kde žili i její rodiče.

Nález těla lékařky Věry šokoval celý dům, při rekonstrukci se shromáždili obyvatelé, kteří ženu a její rodinu znali.

Po Bubenči se toulal se škrtidlem v kapse

Třetí a poslední vraždu spáchal Straka 16. května 1985 časně ráno. Paradoxní je, že jeho oběť, 28letá Marta, se den předtím svěřila blízkým, že má strach chodit tak brzy ráno sama ulicemi do práce. Straka měl za sebou doslova bezesnou noc. Neodjel na internát, jak měl, ale chodil ulicemi a v kapse měl i vlastnoručně vyrobené škrtidlo: čalounickou nit, kterou opálil, aby se netřepila, a udělal na ní několik uzlíků, aby se při škrcení nesmekla po kůži.

Jak uvedl Šulc, v tomto případě Straka uškrtil oběť trojím způsobem, jako by mu jedna smrt nestačila: kromě čalounické nitě použil i pásek ze svetru oběti a také její podprsenku. Tělo našli svědci v Praze 6, na Puškinově náměstí (zhruba v polovině cesty ze Stromovky na Kulaťák). Po činu Straka odjel do školy.

Zpátky do Prahy už v policejním voze

Kriminalisté si tam pro něj přijeli o šesti dní později, zprvu pro napadení jiné mladé ženy, kterou doprovázel noční Prahou a která se mu ubránila. Cestou do Prahy se přiznal k první vraždě. Jeho výslech pak trval celou noc.

Ještě v roce 1985 byl odsouzen k maximu, jaké bylo pro mladistvého pachatele možné – k 10 letům vězení. Z věznice putoval do ústavní léčby, od roku 2004 je na svobodě a žije pod jiným jménem.

