Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Člověk by odhadoval, že když se politici po měsících hádek ve Sněmovně konečně rozutečou na svobodu, zamíří minimálně na soukromé pláže Karibiku. Jenže pohled do jejich prázdninových itinerářů nabízí úplně jiný obrázek. Hitem letošního léta je totální návrat ke kořenům, rodinná pohoda na českém venkově a občas i solidní punk. Místo exotických koktejlů se bude podávat smažák, místo jachet se osedlají mopedy a heslem sezóny je: „Hlavně nezapomenout nakrmit kočky a zalít záhony.“
Všude dobře, v Česku nejlíp
Prázdniny v Česku stráví prezident Petr Pavel. Jak prozradil v rozhovoru pro iDNES.cz, zahraničí si užil dost během své práce, v létě se tak prý uklidí do ústraní, kde se chce věnovat dětem, vnoučatům, výletům a kamarádům. „Na motorku samozřejmě také dojde,“ slibuje Pavel.
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Naprostým klasikem žánru je vicepremiér Karel Havlíček (ANO). „U nás je to jasné, výšlapy po Česku s rodinou, kamarády a psem Betynou. Ruksak, vlaky, vesnice, lokální pivovary, špekáčky a smažák,“ plánuje Havlíček, který chce túry spojit i s koncertem Jethro Tull na hradě Loket. Podobně to vidí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). „Budu se věnovat výletům ve jménu hradů a zámků. Jakápak pláž, vždyť památky jsou naše moře!“ vzkazuje. Česku zůstane věrný i poslanec Jan Lipavský (za ODS), který zamíří do do Pece pod Sněžkou s jasným vzkazem: „Miluji Česko.“
Europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!) s rodinou zakotví v Brdech a na Rokycansku u cyklistiky a volejbalu. Europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) zase jako šéfka příslušného spolku objede republiku kvůli soutěži Vesnice roku a pak vypne na Valašsku. Doma zůstává i poslankyně Renata Vesecká (za Motoristy), u které na venkově nesmí chybět houbaření a večerní grilování, nebo senátor Jan Sobotka (STAN), jenž stráví prázdniny ve Vrchlabí. Na kulturu a domácí pohodu láká i šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ten nehodlá vytáhnout paty z rodného kraje. „Dovolenou strávím tradičně v rodné Telči. Máme štěstí a můžeme si přímo doma užívat neuvěřitelně bohaté telčské léto,“ vzkazuje.
Předseda Svobodných Libor Vondráček se zase těší na dudácký festival ve Strakonicích. „Většinu volných dní během léta plánujeme trávit u nás na jihu Čech. Tradičně budeme týden na chatě u rybníka v Malém Ratmírově,“ prozrazuje Vondráček
A zcela prozaický důvod, proč letos neopustí zemi, má europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09). Vymění oblek za montérky a volno stráví na stavbě při rekonstrukci starého stavení za Prahou.
Volání dálav
Ti, kteří přece jen vyrazí za hranice, volí nejčastěji evropskou klasiku, i když občas v poměrně divokém tempu. K moři jen na jeden srpnový týden s rodinou míří premiér Andrej Babiš (ANO). Extrémní prázdninový mix čeká europoslance Jana Farského (STAN). Ten nejprve s rodinou absolvuje desetidenní poznávací okruh po Irsku, načež se vrátí domů a naordinuje si absolutní živel.
„Chystám se toulat po Česku. Pěšky, se spacákem, od rozcestníku k rozcestníku. A pak mě taky čeká jízda s kamarádem po vnitřních periferiích. On na Pionýru, já na babetě,“ plánuje. Kilometry zdolá i Ivan Bartoš (Piráti). Synovi slíbil „teplé moře“ v Polsku, se Zdeňkem Hřibem pak vyrazí na metalový Brutal Assault do Jaroměře, na psytranceový festival v zahraničí a pošilhává i po zatmění Slunce ve Španělsku.
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K moři se vypraví poslankyně Michaela Šebelová (STAN) i s rodiči, pro které pobyt koupila jako dárek k jejich zlaté svatbě. Na toulky Českem ale nezapomíná. „Již jsme byli s kamarády na kolech a pod stanem a určitě se vypravíme i na nějaké hory a za kulturou – festivaly, letní scény divadel,“ vyjmenovává Šebelová.
K Jadranu za vínem
Sázkou na jistotu je ale pro většinu politiků Jadran. Šéf STAN Vít Rakušan tam míří autem s širokou rodinou, ačkoli zbytek léta stráví na chalupě na Vysočině. „Vše tradičně české, byť jsem Rakušan. O víkendech výlety a možná i nějaké festivaly, třeba Hrady, samozřejmě i stará chalupa manželčiných rodičů na Vysočině,“ odhaluje své plány.
K Zadaru vyráží poslanec Jindřich Rajchl (PRO), ovšem s jasným pragmatickým vysvětlením: „Je to v dojezdové vzdálenosti a naše dcery by bez psa na dovolenou nejely.“ Doslova masovou výpravu do Chorvatska pak organizuje senátor Jan Pirk (TOP 09), který k Omiši veze 22 lidí z řad rodiny a přátel. „Plaveme, běháme, ale i vínečko,“ naznačuje program Pirk.
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Chladnější polské moře a následně italsko-slovinské hranice prověří poslanec Jan Berki (STAN), zatímco europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) nezradí slovenské Nízké Tatry, kde ji letos čeká i koncert Elánu. Změnu po dvaceti letech naopak hlásí exministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který vyměnil Slovensko za rakouské Alpy. „Jinak doma v Brně s manželkou, co nejvíc jezdit na kole, výlety s vnuky a návštěvy maminky. To jsou moje priority,“ říká Válek.
Tradiční Itálii a Británii nevynechá Jana Černochová (ODS), do Řecka se podívá Helena Langšádlová (TOP 09) a poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) bere děti za historií na Ibizu. Vyloženě sportovní plány pak má poslanec Patrik Nacher (ANO), který odlétá na Madeiru běhat a cvičit a pak pojede k Dunaji. „Zbytek léta běhání, posilovna, zkusím trénink v boxu,“ líčí Nacher. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) plánuje chalupu na jižní Moravě a pak cestu do drsného Norska.
Když rodina zavelí
Značná část politického pelotonu by možná i vyrazila do exotiky, ale závazky jim vystavily stopku. „Budu trávit většinu léta na chalupě u Plzně se svojí dcerou Medou. Je ještě malinká, takže žádné zahraničí ani moře,“ konstatuje místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
Stejně k situaci přistupuje jeho stranický kolega Matěj Ondřej Havel. Ten rozloží volno mezi Broumovsko a skauty na Vysočině. „Až budou děti větší, těšíme se na hory. Žádnou exotiku u nás nečekejte,“ vysvětluje. K rodinnému krbu zamíří i Pirátka Olga Richterová, pro kterou je vrcholem léta pobyt doma v Česku a zpívání při kytaře. „Nejvíc se těším k rodičům na venkov, kde se setkává naše širší rodina,“ naznačuje poslankyně.
Dovolenou pak zcela převrátila naruby nová životní role europoslankyni Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO). „Máme čerstvě narozenou vnučku, takže čas budu trávit hlavně doma na zahradě,“ plánuje. Šéfka Trikolory Zuzana Majerová zase podřizuje plány péči o devadesátiletého tatínka a rodinné zvířectvo. „Dva psi a tři kocouři jsou určitý limit, takže se těším jen na krátké výpady na naši milovanou chatu v Jeseníkách.“
Plány musel přehodnotit i poslanec Jan Sviták (STAN), který se bude po operaci kyčle doma v Prysku zotavovat a snažit se věnovat dětem.
Léto v zajetí práce
Pak je tu ale skupina těch, pro které prázdniny prakticky neexistují. Zatímco kolegové opékají špekáčky, předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odlétá na velkou pracovní misi do Číny. „Cílem je přilákat čínské turisty do ČR, čeká mě na toto téma jednání s čínským ministrem kultury a cestovního ruchu, chci také obnovit leteckou linku ze Šanghaje, usilovat o zrušení víz pro české turisty do Číny a jede se mnou i velká podnikatelská mise Svazu průmyslu,“ naznačuje své letní plány Okamura.
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Podobně tvrdý režim má i Alena Schillerová. „Těch pár dní volna mezi Sněmovnou a srpnovou přípravou státního rozpočtu věnuji hlavně vnoučatům,“ oznamuje ministryně financí.
Poslankyně Gabriela Sedláčková (Motoristé) si zase hořce posteskla, že sněmovní výbory ji drží natolik na uzdě, že o dovolené bude pouze horko těžko dohánět běžné návštěvy rodiny a túry po Česku. „Pro mě jsou tyto činnosti cennější, než lehátko u moře,“ glosuje.
Vládní zmocněnec Filip Turek (Motoristé), momentálně zmítaný kauzou jeho nehody, prý léto zasvětí kontrole svých investic a automobilové sbírce. Kvůli vysokému pracovnímu nasazení zatím nestihli dovolenou vůbec naplánovat ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) ani europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). A iluze si nedělá ani ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD): „Od práce se úplně odpojit nemohu. Telefon bude jako vždy po ruce.“
Zdaleka nejkratší léto pak čeká senátora Václava Lásku (SEN 21). Ten s dětmi pouze narychlo otočí Polsko a zapadne do chalupy v Krásném Lese s jediným cílem. Bude se soustředit na předvolební kampaň.