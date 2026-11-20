Před pěti roky už byli v tomto čase potvrzeni tři relevantní kandidáti: Marek Hilšer, Pavel Fischer a také Petr Pavel. „Situaci by mohly změnit snad jen zdravotní obtíže v nejbližší rodině. Žádné další důvody si nedovedu představit,“ komentoval to tehdy pozdější vítěz voleb. Zanedlouho se k nim přidal i čtvrtý – prvočísly posedlý miliardář Karel Janeček, který kandidaturu oznámil 21. ledna přesně v 10.21.
Miloš Zeman rád plní titulky novin, ale relevanci ani politickou prozřetelnost v tom nevidím žádnou. To není téma.